Brésil : Neymar au cœur d'une nouvelle polémique

Quand ce n'est pas au sujet de son avenir en club ou en sélection, Neymar sait aussi faire l'actualité pour ses agissements sur les terrains de football. Cette fois, l'ancien du PSG et du Barça s'en est pris publiquement à Thiago Mendes, à qui il reproche de l'avoir menacé de le blesser.

Le retour de Neymar au Brésil au début de l'année 2025 était forcément annonciateur d'histoires rocambolesques. Et ça n'a pas manqué. Il ne se passe pas une semaine sans que le meilleur buteur de l'histoire de la sélection auriverde ne fasse parler de lui. Récemment, et avec la Coupe du monde cet été, la star de Santos a déclaré publiquement qu'il ne rejouerait plus avec le Brésil. Autrement dit, qu'il prenait sa retraite internationale. Une sortie qui a fait parler, et qui a lancé légitimement des questionnements sur la date de la fin de sa carrière en club . En attendant, Neymar est au cœur d'un nouveau différend au pays.

Neymar Brésil • Âge 34 • Milieu Friendly International 2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Club Friendlies 3 2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Neymar et Thiago Mendes, ça a chauffé !

En effet, l'ancienne star du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone a chargé Thiago Mendes, milieu de terrain du Vasco da Gama et ancien joueur du LOSC et de l'OL, lors d'une rencontre entre son équipe et celle de Neymar. « C'est un idiot », a lancé la star de Santos à son compatriote. La raison ? Le capitaine de Vasco a refusé de lui serrer la main lors de la victoire 0-3 de Santos. « La vérité, c'est que c'est un idiot. Il m'a déjà blessé une fois au PSG et il a menacé de recommencer », a développé « Ney » au sujet de cet incident, dans des propos relayés par Marca.

Pour rappel, en 2020, Thiago Mendes avait blessé Neymar d'un tacle particulièrement dur, après lequel il avait écopé d'un carton rouge et de trois matchs de suspension. Si le coupable avait présenté ses excuses après les faits, les deux joueurs s'étaient retrouvés en 2026 et s'étaient échangé quelques insultes. Visiblement, la hache de guerre n'a pas été enterrée depuis.