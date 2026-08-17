Aubameyang marque un bijou en Liga (vidéo)

Opposé à Elche ce lundi lors de la 1ère journée de Liga, le Deportivo La Corogne peut déjà compter sur un grand Pierre-Emerick Aubameyang. Dès son premier match officiel avec son nouveau club, l’ex-attaquant de l’OM a fait admirer sa technique et son sens du but avec un contrôle magnifique et une demi-volée magique pour permettre aux siens de mener au score (1-0).