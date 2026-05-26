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Vente OM : Un complot géant dénoncé

OM26 mai , 18:33
parGuillaume Conte
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Frank McCourt n'en peut plus de régler l'ardoise de l'OM chaque année. L'Américain, très gourmand pour la vente du club, est incité à revoir son prix à la baisse par la presse locale selon un informateur.
Frank McCourt voulait éviter cette situation depuis un an, mais rien n’y a fait. Il va devoir mettre la main à la poche pour éviter le fiasco financier après cette saison où l’OM devrait perdre une nouvelle fois près de 100 millions d’euros. Les salaires galopants, les résultats sportifs décevants, les transferts insuffisants, la recette de Pablo Longoria n’a pas marché et le propriétaire américain n’a pas voulu freiner l’enthousiasme ambiant, laissant le président espagnol faire de nouvelles folies à chaque mercato.

Saadé à l'OM dans le viseur ?

Ces derniers mois, Frank McCourt a ainsi parlé d’attirer de nouveaux investisseurs pour arrêter de supporter tous les frais en solo. Ce ne sera pas facile, car le businessman de Boston est très gourmand, et l’OM ne fait pas forcément rêver avec son déficit structurel.
Et ce constat est encore plus vrai si des bâtons sont mis dans les roues. Insider toujours à l’affut des infos croustillantes, Mohamed Toubache-Ter a jeté un véritable pavé dans la mare. Ces derniers jours, La Provence a sorti de nombreux articles pour faire le bilan de la saison de l’OM, sur le plan sportif, financier, politique, communication et organisationnel. Des articles souvent virulents, avec des critiques à tous les niveaux contre le club phocéen et sa gestion.

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Selon les échos qu’a pu obtenir « MTT », au sein du club, on estime que ce n’est pas un hasard de voir La Provence taper très fort contre l’OM. Lui nuire publiquement aiderait à faire baisser sa valeur, et mettre Rodolphe Saadé, propriétaire de La Provence, big boss de CMA-CGM et sponsor de l’OM, en position de force pour racheter le club à un prix réduit.
« Et on en parle des voix puissantes en interne qui disent: c’est une stratégie de voir un media local taper avec force de cette manière pour que Saadé rachète le club au rabais ! Je dis pas que c’est vrai hein mais de puissantes voix en interne appuient cette option !!! », relaye l’insider, pour qui Rodolphe Saadé lorgne bien sur un éventuel rachat de l’OM. Mais pas aux conditions fixées par Frank McCourt, qui ne veut rien entendre parler sous un milliard d’euros.
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