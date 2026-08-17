OM : Un latéral belge dans le viseur, le dossier chauffe

A la recherche, tant bien que mal, de nouvelles recrues pour se renforcer en vue de la nouvelle saison qui arrive, l'OM a coché le nom du latéral droit belge Ignace Van der Brempt. A 24 ans, l'ancien joueur du RB Salzbourg pourrait quitter Côme cet été.

L' Olympique de Marseille va-t-il réussir à lancer son mercato avant que celui-ci ne se termine ? Pour l'heure, il est largement légitime de se poser la question. Car la première moitié du mois d'août est terminée, il ne reste plus que deux semaines avant la clôture définitive… et le club phocéen n'a toujours pas recruté un seul joueur.

Grégory Lorenzi n'a pas rencontré trop de difficultés pour dégraisser autant que possible, avec les départs de joueurs majeurs comme Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang et Facundo Medina. Toutefois, pour recruter, c'est visiblement bien plus difficile. La faute à des finances encore trop justes qui empêchent tout simplement de boucler des dossiers. En attendant, la direction sportive a des pistes, comme celle menant à Ignace Van der Brempt.

L'OM se positionne sur un latéral droit

C'est en tout cas ce qu'il faut croire des informations de Gianluca Di Marzio, selon lesquelles Ignace Van der Brempt est bien sur la short-list de l'Olympique de Marseille. En manque cruel de profondeur au poste de latéral droit, le club phocéen s'est positionné sur ce dossier particulièrement intéressant. Après deux saisons, dont la première en prêt, passée à Côme, l'ancien international Espoirs belge dispose d'un bon de sortie pour quitter la Lombardie cet été. Si jusqu'à présent, c'est le Genoa qui tient la corde, l'OM entend bien tenter sa chance jusqu'au bout.

D'autant que l'opération pourrait aboutir sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Une formule arrangeante pour Marseille qui cherche justement à éviter de trop ponctionner dans le budget de cette année. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 3 millions d'euros, une aubaine pour l'OM…