OM : Bruno Genesio tient son milieu idéal

En tous cas il a pas le boulard et je pense sa ira bien a se groupe. Fonseca va la faire grandir
C'est vraiment triste tout sa Bordeaux putin je comprends pas que aucun mec veut reprendre se club ses dette doivent etre abyssal
Arrête il signe a lyon on serai bien content. Moi je pense c'est plus l'image que veut nous montrer les média. Mais au foot c'est un monstre faut le reconnaître
Au foot c'est un tueur mais la politique ferme la il suçe Macrotte et avale le zizi de Mélenchon tout l'inverse de se que pense la majorité du peuple enfin pas le sujet. Mais sa reste un super joueur sa sent la 3 eme étoile les autre équipes c'est faible
Bonne bonne pioche bizzare que aucun club c'est intéressé a lui. Hors sujet mais pour ceux qui joue a football manager c'est une pépite
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ℹ️ Pour compléter l'information de @LaMinuteOM_ , l'OM a entamé des discussions avec son entourage afin de prolonger le contrat du jeune Nohoum Kamissoko qui se termine en juin 2027. Au sein du club, on considère le jeune milieu de terrain malien comme un joueur d'avenir qui
🚨INFO LMO : Plusieurs clubs de Ligue 1 suivent de près la situation de Nouhoum Kamissoko, dont un pensionnaire du top 10 la saison dernière. De son côté, l'OM ferme la porte à un départ : le club olympien compte sur son milieu de terrain de 21 ans. #TeamOM #MercatOM