OM : Bruno Genesio tient son milieu idéal

L'Olympique de Marseille a entamé des discussions avec l'entourage de Nohoum Kamissoko (21 ans) pour prolonger son contrat. Le jeune milieu de terrain a tapé dans l'oeil de Bruno Genesio, lequel veut rapidement mettre un terme aux sollicitations extérieures.

L'argent ne coule plus à flot à l' Olympique de Marseille . Après des dernières saisons où Medhi Benatia et Pablo Longoria ont voulu faire passer un cap au club phocéen en attirant des gros noms via des gros salaires, la réalité a rattrapé ce dernier. Arrivé cet été pour relancer un nouveau projet sportif, Grégory Lorenzi va devoir s'appuyer un peu plus sur les jeunes du centre de formation, au-delà des recrutements à plus bas coût que lors des précédents mercatos.

Et ça tombe bien, car la perle rare du milieu de terrain se trouve déjà à la Commanderie. Aux dernières nouvelles, Nohoum Kamissoko est de plus en plus proche d'une prolongation de son contrat avec son club formateur.

Nohoum Kamissoko, la pépite façon Genesio ?

Selon les informations de Valentin GDS pour FC Marseille, l'OM a bel et bien entamé des discussions avec l'entourage de Nohoum Kamissoko au sujet d'une prolongation de son contrat, lequel est censé prendre fin en juin 2027. Bruno Genesio a très rapidement vu un gros potentiel en lui et compte l'exploiter la saison prochaine dans le but d'aller chercher une plus value sportive et financière. Pour le moment, l'offre en question est une prolongation de deux ans, soit jusqu'en juin 2029, assortie d'une troisième saison en option. Nohoum Kamissoko n'y est d'ailleurs pas insensible, alors que la perspective de s'imposer dans le club qui l'a repéré lorsqu'il évoluait à l'Académie des Etoiles du Mandé lui plait.

En tout cas, l'OM doit accélérer, car la concurrence est rude. Etant donné sa situation contractuelle, Nohoum Kamissoko fait l'objet de convoitises de la part de plusieurs clubs de Ligue 1, dont un du top 10 de la dernière saison.