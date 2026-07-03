OM : Bruno Genesio tient son milieu idéal
Bruno Génésio

OM : Bruno Genesio tient son milieu idéal

OM03 juil. , 17:00
parQuentin Mallet
0
Ajouter comme source préférée sur Google
L'Olympique de Marseille a entamé des discussions avec l'entourage de Nohoum Kamissoko (21 ans) pour prolonger son contrat. Le jeune milieu de terrain a tapé dans l'oeil de Bruno Genesio, lequel veut rapidement mettre un terme aux sollicitations extérieures.
L'argent ne coule plus à flot à l'Olympique de Marseille. Après des dernières saisons où Medhi Benatia et Pablo Longoria ont voulu faire passer un cap au club phocéen en attirant des gros noms via des gros salaires, la réalité a rattrapé ce dernier. Arrivé cet été pour relancer un nouveau projet sportif, Grégory Lorenzi va devoir s'appuyer un peu plus sur les jeunes du centre de formation, au-delà des recrutements à plus bas coût que lors des précédents mercatos.
Et ça tombe bien, car la perle rare du milieu de terrain se trouve déjà à la Commanderie. Aux dernières nouvelles, Nohoum Kamissoko est de plus en plus proche d'une prolongation de son contrat avec son club formateur.

Lire aussi

Un club ami arrive pour sauver McCourt et l'OMUn club ami arrive pour sauver McCourt et l'OM
L’OM laisse une dernière chance à ses supportersL’OM laisse une dernière chance à ses supporters

Nohoum Kamissoko, la pépite façon Genesio ?

Selon les informations de Valentin GDS pour FC Marseille, l'OM a bel et bien entamé des discussions avec l'entourage de Nohoum Kamissoko au sujet d'une prolongation de son contrat, lequel est censé prendre fin en juin 2027. Bruno Genesio a très rapidement vu un gros potentiel en lui et compte l'exploiter la saison prochaine dans le but d'aller chercher une plus value sportive et financière. Pour le moment, l'offre en question est une prolongation de deux ans, soit jusqu'en juin 2029, assortie d'une troisième saison en option. Nohoum Kamissoko n'y est d'ailleurs pas insensible, alors que la perspective de s'imposer dans le club qui l'a repéré lorsqu'il évoluait à l'Académie des Etoiles du Mandé lui plait.
En tout cas, l'OM doit accélérer, car la concurrence est rude. Etant donné sa situation contractuelle, Nohoum Kamissoko fait l'objet de convoitises de la part de plusieurs clubs de Ligue 1, dont un du top 10 de la dernière saison.
Articles Recommandés
Tv Portugal Espagne A Quelle Heure Et Sur Quelles Chaines
Mondial 2026

TV : Portugal - Espagne, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Officiel Mohamed Ouedraogo Signe A Lol
OL

Officiel : Mohamed Ouédraogo signe à l’OL

Om 100me Pour Le Mercato Le Dossier Greenwood Devient Fou
OM

OM : 100ME pour le mercato, le dossier Greenwood devient fou

Nantes Soffre Un Ancien De Lom Pour Remonter En Ligue 1
FC Nantes

Nantes s’offre un ancien de l'OM pour remonter en Ligue 1

Fil Info

03 juil. , 18:40
TV : Portugal - Espagne, à quelle heure et sur quelles chaînes ?
03 juil. , 18:20
Officiel : Mohamed Ouédraogo signe à l’OL
03 juil. , 18:00
OM : 100ME pour le mercato, le dossier Greenwood devient fou
03 juil. , 17:40
Nantes s’offre un ancien de l'OM pour remonter en Ligue 1
03 juil. , 17:20
Paris Sportifs : La cote de France-Paraguay multipliée par 10 !
03 juil. , 17:09
Officiel : Nathan Ake quitte City pour Fenerbahçe
03 juil. , 16:30
France-Paraguay, la catastrophe se confirme
03 juil. , 16:00
« Kylian, pardonne-nous », la pétition qui devient virale
03 juil. , 15:30
Nantes : Mohamed remue l'Europe pour trouver un club

Derniers commentaires

Avec le sprinter Duranville, l’OL va tomber de haut

En tous cas il a pas le boulard et je pense sa ira bien a se groupe. Fonseca va la faire grandir

Bordeaux va disparaître, Gérard Lopez fait le mort

C'est vraiment triste tout sa Bordeaux putin je comprends pas que aucun mec veut reprendre se club ses dette doivent etre abyssal

« Kylian, pardonne-nous », la pétition qui devient virale

Arrête il signe a lyon on serai bien content. Moi je pense c'est plus l'image que veut nous montrer les média. Mais au foot c'est un monstre faut le reconnaître

« Kylian, pardonne-nous », la pétition qui devient virale

Au foot c'est un tueur mais la politique ferme la il suçe Macrotte et avale le zizi de Mélenchon tout l'inverse de se que pense la majorité du peuple enfin pas le sujet. Mais sa reste un super joueur sa sent la 3 eme étoile les autre équipes c'est faible

Officiel : Mohamed Ouédraogo signe à l’OL

Bonne bonne pioche bizzare que aucun club c'est intéressé a lui. Hors sujet mais pour ceux qui joue a football manager c'est une pépite

Officiel Mohamed Ouedraogo Signe A Lol

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading