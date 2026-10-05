OL : Fonseca ne va pas le décevoir, ce Lyonnais en est certain

Un titre en 2027 pour l'OL ? Rémy Descamps espère en tout cas avoir gagné la confiance de Paulo Fonseca pour aller chercher du temps de jeu et pourquoi pas de très belles choses en fin de saison.

A la recherche d’un titre depuis 2012, l’Olympique Lyonnais sait bien que les chances de retrouver les joies d’un titre de champion de France sont minces. Aller chercher une Coupe d’Europe avec l’Europa League semble parfois un objectif atteignable, mais chaque année la réalité ramène durement l’OL sur terre, et ce bien avant une éventuelle finale. La Coupe de France pourrait donc offrir cette opportunité au club rhodanien.

Une compétition généralement disputée par le gardien numéro 2, afin d’avoir du temps de jeu. Rémy Descamps est derrière Dominik Greif dans la hiérarchie, et il mise forcément sur la Coupe de France pour briller et se mettre en évidence. Mais le gardien lyonnais a subi un traumatisme dans cette épreuve en 2022. Il avait emmené le FC Nantes en finale avant de laisser sa place à Alban Lafont sur décision d’Antoine Kombaouré pour cet ultime match du titre, alors qu’il n’avait absolument rien vu venir.

Traumatisé par la finale 2022 du FC Nantes

Cette fois, avec l’OL, il est au moins vacciné sur cette possibilité, même s’il assure que jamais Paulo Fonseca ne l’a assuré qu’il serait titulaire, au premier tour comme en finale. « Non, aucune garantie. Le coach ne se prononce pas sur ce genre de chose, il ne se projetait sans doute pas aussi loin. Et sans doute que ça nous laisse concerné pour toutes les compétitions, nous tenir prêt pour tous les matchs. J’aime ça, Paulo Fonseca fonctionne quand même beaucoup au mérite, n’a pas hésité à faire appel à moi, c’est stimulant. D’autres coachs sont moins clairs, et je n’ai pas aimé comment ça s’est passé parfois, même si ça m’a forgé », a livré le gardien lyonnais dans un entretien au Progrès.

Ligue 1 09 octobre 2026 à 20:45 Lens 20:45 Olympique Lyonnais

Le chemin avant une éventuelle finale de Coupe de France est encore loin, mais au moins Rémy Descamps a du temps de jeu en ce début de saison, puisque Paulo Fonseca lui a fait confiance, à juste titrée pour l’entrée de l’OL en Europa League sur le terrain d’Anderlecht.