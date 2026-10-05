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Mbappé déclare la guerre à Mourinho sur Instagram

Kylian Mbappé
parCorentin Facy
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Après sa petite sortie en boîte de nuit à Paris, Kylian Mbappé s’est autorisé une balade à vélo… avec un message énigmatique visant directement son entraîneur José Mourinho selon la presse espagnole.
Kylian Mbappé cristallise les critiques depuis plusieurs semaines. Le capitaine de l’équipe de France ne fait pas l’unanimité, notamment pour sa communication très clivante dans l’optique du Ballon d’Or. Sa blessure avec les Bleus a également interrogé, d’autant plus que le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain a ensuite été en boîte de nuit dans la capitale française. A Madrid, on observe tout cela avec un peu d’inquiétude et on se demande si Kylian Mbappé n’est pas doucement en train de s’éloigner du bon chemin.
La dernière story publiée par l’ancien Monégasque sur Instagram va confirmer les inquiétudes du côté de la Casa Blanca. Et pour cause, Kylian Mbappé a publié une vidéo de lui en pleine balade à vélo avec une musique ayant pour paroles : « Qui c’est qui est méchant ? ». La vidéo n’a rien de choquant mais la presse espagnole rappelle ce lundi qu’elle intervient dix jours seulement après des déclarations de José Mourinho interdisant à ses joueurs… de faire du vélo, pour éviter les grosses chutes et de potentielles blessures.

Mbappé défie l'autorité de Mourinho

Une mise en garde volontairement ignorée par l’avant-centre du Real Madrid, lequel semble une nouvelle fois dans la provocation. Il n’en fallait pas davantage pour faire les gros titres de plusieurs médias espagnols ce lundi. Reste maintenant à voir si, malgré sa blessure au genou contractée en Turquie avec l’équipe de France, Kylian Mbappé sera en mesure de tenir sa place pour les prochains matchs du Real Madrid.

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