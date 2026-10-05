ICONSPORT_365292_0805

TV : 1,55 million d’euros par jour, Canal+ envoie l’addition

TV
parGuillaume Conte
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Les droits TV du football sont un sujet toujours très sensible. Dans leur lutte contre le piratage, les diffuseurs français affichent leur intention d'aller de plus en plus loin.
Plusieurs industries majeures ont réussi à s’attaquer au marché de la contre-façon ou des produits illégaux, parfois avec succès, comme pour les plateformes de jeux vidéos, parfois sans succès. C’est le cas des droits télévisuels touchant notamment le sport, qui sont pour le moment en bonne partie détournés par des moyens illégaux permettant aux téléspectateurs de suivre les rencontres sportives à moindre cout, sans avoir à s’abonner.

Canal+ et BeIN passent à l'action

Depuis quelques années, les diffuseurs européens s’attaquent à ce fléau qui leur coûte, selon eux, des milliards d’euros en manque à gagner cumulés. Le piratage est l’un des explications de la baisse des droits TV en France pour la Ligue 1, même si des pays comme l’Angleterre parviennent encore à maintenir un train de vie fastueux.
Mais pour BeIN Sports comme pour Canal+, il est l’heure de passer à l’action pour lutter contre la fameuse IPTV, et plus uniquement les fournisseurs d’accès mais aussi les clients. L’idée est de taper à tous les niveaux pour essayer de faire fermer les flux.
Dans son dossier sur la riposte des géants de l’audiovisuel contre le piratage, L’Equipe dévoile que les grands diffuseurs réclament désormais des sommes copieuses pour ceux qui, sous différents prétextes, font le jeu des diffusons pirates. BeIN Sports a ainsi réclamé 580.000 euros à la société suisse Quad9 pour ne pas avoir respecté un jugement l’obligeant à bloquer une soixante de sites pirates.
Canal+ est allé plus loin en réclamant à Cloudflare, qui refuse de collaborer avec les autorités françaises, une somme d’astreinte de 1,55 million d’euros par jour à chaque réapparition de flux illicites qui n’auront donc pas été bloqués par l’entreprise américaine spécialiste des réseaux sur le web. Une demande de la chaine de Vincent Bolloré qui a été déboutée par les tribunaux, mais qui démontre que Canal+ et les autres diffuseurs n’entendent plus se laisser faire et demandes des sommes folles pour se faire entendre.

Lire aussi

La Ligue 1 veut mettre des amendes aux utilisateurs d'IPTVLa Ligue 1 veut mettre des amendes aux utilisateurs d'IPTV
Canal+ a perdu 200 millions d’euros ce jeudiCanal+ a perdu 200 millions d’euros ce jeudi
Articles Recommandés
ICONSPORT_369411_0118 Tchouaméni
TV

TV : Aurélien Tchouaméni signe un gros contrat avec Disney+

Frank McCourt ICONSPORT_282991_0077 (2)
OM

OM : Rennes frappe fort, l'erreur à 40 ME de McCourt

ICONSPORT_374706_0389
OL

OL : Fonseca ne va pas le décevoir, ce Lyonnais en est certain

ICONSPORT_375606_0408 Truffert
Equipe de France

EdF : Deschamps ne l'aimait pas, Zidane en fait un cadre

Fil Info

TV : Aurélien Tchouaméni signe un gros contrat avec Disney+
OM : Rennes frappe fort, l'erreur à 40 ME de McCourt
OL : Fonseca ne va pas le décevoir, ce Lyonnais en est certain
EdF : Deschamps ne l'aimait pas, Zidane en fait un cadre
« Des matchs en bois », les nerfs lâchent à l'OM
Baldé au PSG, le Barça a une bonne nouvelle
Mbappé déclare la guerre à Mourinho sur Instagram
LdN : Programme TV et résultats des matchs du lundi 5 octobre
Mercato : Il a climatisé la France, toute la Premier League le veut

Derniers commentaires

Mbappé déclare la guerre à Mourinho sur Instagram

Moi je vois un type qui est plus que ridicule (pour pas dire autre chose de plus vulgaire qu il mériterait bien) a chaque fois qu il post sur un sujet Mbappe.... Et cette fois ci il a posté à 11h12!!

Mbappé déclare la guerre à Mourinho sur Instagram

mboulard l'escroquerie est de plus en plus ridicule...

OM : Rennes frappe fort, l'erreur à 40 ME de McCourt

on se demande bien de quoi est capable McCourt vu qu'il a ruiné son club en s'entourant d'incapables et de chèvres

Adidas donne 50 ME et un maillot classe à l'OM

perso je le trouve réussi. Le retour d'Addidas + style vintage = combo gagnant.

TV : 1,55 million d’euros par jour, Canal+ envoie l’addition

Ils feraient mieux de s'inspirer de l'industrie de la musique, qui s'est adapté au piratage plutôt que de souhaiter sa suppression, qui est tout bonnement impossible.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading