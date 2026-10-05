EdF : Deschamps ne l'aimait pas, Zidane en fait un cadre

EdF : Deschamps ne l'aimait pas, Zidane en fait un cadre

Equipe de France
parCorentin Facy
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Très peu appelé par Didier Deschamps, avec qui il n’a connu qu’une seule sélection, Adrien Truffert est le grand gagnant du premier rassemblement de l’ère Zinedine Zidane.
Pour son premier rassemblement en tant que sélectionneur de l’équipe de France, Zinedine Zidane a fait des choix forts. L’ancien entraîneur du Real Madrid n’a pas hésité à lancer ou à relancer des joueurs très peu utilisés par Didier Deschamps par le passé à l’instar de Jacquet, Da Cunha, Diouf ou encore Lepaul et Truffert. Le latéral gauche de Bournemouth, titulaire contre la Turquie et l’Italie, est d’ailleurs le grand gagnant de ce rassemblement de septembre-octobre selon L’Equipe.

Truffert, le grand gagnant du rassemblement 

Le quotidien national l’affirme, l’ancien latéral du Stade Rennais a marqué de très gros points dans l’esprit de Zinedine Zidane et de son staff à un poste dépeuplé, où les deux Mondialistes (Lucas Digne et Théo Hernandez) n’ont pas été convoqués par le nouveau sélectionneur de l’équipe de France. « Le latéral gauche formé à Rennes a un énorme moteur, il s'en sert pour briller en Premier League et c'est cet atout parmi d'autres, mais plus que les autres, qui a convaincu Zinedine Zidane d'en faire son latéral gauche en équipe de France » écrit le quotidien national dans son édition du jour avant de conclure.
« En tout cas, le staff tricolore compte bien s'appuyer sur Truffert et Kalulu » peut-on lire. Malgré un nouveau turn-over prévu ce lundi face à la Belgique au Stade de France, Truffert est d’ailleurs pressenti pour démarrer un troisième match sur les quatre disputés durant cette trêve. Malgré sa bonne prestation en Belgique, Andy Diouf devrait donc démarrer sur le banc. A un poste sinistré, Adrien Truffert a saisi sa chance de briller et de s’installer pour l’instant comme le titulaire au poste de latéral gauche en équipe de France. Une belle éclosion à confirmer lors des prochains matchs alors que le joueur de 24 n’entrait pas du tout dans les plans de Didier Deschamps il y a encore quelques semaines.
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