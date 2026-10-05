« Des matchs en bois », les nerfs lâchent à l'OM

« Des matchs en bois », les nerfs lâchent à l'OM

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parGuillaume Conte
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Une dernière victime marseillaise pour la route en Ligue des Nations, avec la blessure de Pierre-Emile Hojbjerg, ce qui a le don d'agacer les suiveurs de l'OM.
Terrible trêve internationale pour l’Olympique de Marseille, qui fait partie de ces clubs qui ont encore de nombreux joueurs sélectionnés, sans avoir pour autant beaucoup de solutions pour les remplacer en cas de pépins. Les alertes sont nombreuses et c’est même une malédiction qui semble toucher les joueurs de l’OM. Le dernier en date est sorti sur blessure au bout de 10 minutes, et il s’agit de Pierre-Emile Hojbjerg.

Hojbjerg se blesse, c'était inévitable

Le milieu de terrain, déjà essentiel à Marseille en première partie de saison puisqu’il a joué tous les matchs dans sa totalité, a été sollicité aussi comme titulaire dans les quatre matchs de sa sélection. Contre la Norvège, le Pays de Galles et le Portugal, il n’est pas sorti une seule seconde du terrain. Et forcément, pour cette quatrième rencontre en 10 jours, Hojbjerg était titulaire mais il a quitté le terrain au bout de seulement 10 minutes. L’ancien de Tottenham s’est plaint d’un problème musculaire qui ne laisse rien présager de bon, et va au moins lui permettre d’économiser un peu de temps de jeu lors de ce dernier match.
Forcément, du côté de l’OM, on va constater les dégâts lors de son retour en Provence, mais à moins d’une décision prise avec une grande prudence, il est rare devoir une douleur musculaire ne provoquer aucune absence. De quoi agacer à Marseille, où le journaliste de Maritima Médias Karim Attab veut bien que le staff olympien soit parfois pointé du doigt, mais il y a des limites en terme de minutes qu’un joueur peut jouer sans se blesser.
« Au tour de Pierre-Emile Hojbjerg de se blesser sans doute blessure musculaire. Une compétition pourrie. Trois fois 90 minutes en 8 jours et encore titulaire ce soir. Il n’y a pas que des problèmes de prepa. Il y a le rythme des matchs c’est n’importe quoi. Quand les mecs jouent autant surtout des matchs en bois, ça peut casser à un moment donné », a livré le journaliste, qui s’étonne tout de même de voir que les Marseillais Cornelius, Gouiri ou Abdelli empilent les blessures pendant cette période internationale.

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