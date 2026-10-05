Baldé au PSG, le Barça a une bonne nouvelle

Dernière phrase qui ne veut strictement rien dire ... Tu cherches à faire passé un message modo ?
Il faudrait qu'il réfléchisse à ce qu'il fait ce guignol… à se demander ce qu'il cherche…
Rien de dit qu'Endrick ne reviendra pas à l'OL.... L'Ol a toute ses chances d'avoir Endrick!
Ça doit exister mais pas autant et comme indiqué c'est des spectateurs en plus, on sur 180k€ environ sur une saison complète. Cette somme ça ne paie même pas un salaire d'un mois d'un joueur et on ne sais pas si c'est à tous les matchs. Si la direction voit que c'est un problème, elle aurait le nécessaire mais pour le moment elle ferme aussi les yeux. Ça doit exister dans d'autres stades aussi.
Ridicule par rapport à l'énorme préjudice.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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Barcelona are ready to allow Alejandro Balde to leave on loan in January, with Manchester United among the clubs already spoken to about a potential move for the Spanish defender, @TEAMtalk can exclusively reveal. teamtalk.com/news/man-utd-n…