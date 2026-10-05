Baldé au PSG, le Barça a une bonne nouvelle

Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain en vue du prochain mercato hivernal, Alejandro Baldé va être placé sur la liste des transferts par son club du FC Barcelone.

Suite à un début de saison plutôt mitigé, avec un départ compliqué en championnat, le club de la capitale française étudie déjà certains dossiers en vue du prochain mercato hivernal. Le poste de latéral gauche occupe notamment l’esprit de Luis Campos. Si Nuno Mendes est un titulaire indéboulonnable, Lucas Digne, arrivé cet été en provenance d’Aston Villa, ne fait pour l’instant pas l'unanimité. C’est donc pour cette raison que le PSG envisage de recruter un autre latéral gauche en janvier prochain.

Il y a quelques jours, le nom d’Alejandro Baldé a circulé autour du Parc des Princes, et cela ne pourrait être que le début de la rumeur. Puisque selon les informations de TEAMtalk , le défenseur espagnol sera placé sur la liste des transferts par le FC Barcelone lors du prochain mercato hivernal.

Grosse concurrence pour le PSG sur le dossier Baldé

Après avoir raté la Coupe du Monde avec l’Espagne l’été dernier, Baldé pensait se relancer en cette nouvelle saison. Mais au contraire, le joueur de 22 ans continue de s’enfoncer sous les ordres d’Hansi Flick. Relégué derrière Xavi Espart, Joao Cancelo ou Gerard Martin au poste de latéral gauche, Baldé n’a joué qu’un seul match depuis le début de la saison. Autant dire que son avenir est plus qu’incertain du côté du Camp Nou. Sous contrat jusqu’en 2028, le latéral gauche ne discute pas d’une éventuelle prolongation de contrat avec ses dirigeants. Face à cette voie sans issue, « l'entourage de Baldé et ses intermédiaires travaillent déjà activement sur des pistes hors de Catalogne ».

Alors que le Barça est ouvert à un départ en prêt de son joueur, Manchester United représente pour le moment la meilleure option pour Baldé en vue du prochain mercato de janvier. Le joueur a aussi été proposé à Liverpool, tout en étant approché par Sunderland, Everton ou Fulham. Pas vraiment une bonne nouvelle pour le PSG, qui possède toutefois une carte joker de choix avec le fait que Luis Enrique apprécie toujours les éléments en provenance de la Masia.