OM : McCourt a reçu une première offre

Le dossier Mason Greenwood agite le début de mercato de l'Olympique de Marseille. Et la presse italienne affirme désormais que le patron de l'OM a reçu une première offre officielle pour l'attaquant anglais.

Cette fois, l'OM est entré dans le money time concernant le transfert désormais probable de Mason Greenwood. Si l'intérêt de l'AS Rome pour le joueur anglais est connu depuis plusieurs semaines, cela ne s'était pas encore concrétisé. Mais, Daniele Najjar, journaliste italien de TMW, annonce que cette fois les dirigeants romains ont transmis une première offre à Frank McCourt et Stéphane Richard. « La direction de la Roma a formulé une offre totale de 40 millions d'euros, structurée autour d'un prêt de 5 millions d'euros, d'une option d'achat de 25 millions d'euros, de 10 millions d'euros de bonus et d’un pourcentage sur la plus-value éventuelle », annonce notre confrère. Et ce dernier d'ajouter que Mason Greenwood aurait accepté un futur contrat lui offrant un salaire 4,5 millions d'euros par an, plus des bonus.

Greenwood accepte l'offre de l'AS Rome

L'offre de la Roma semble plutôt faible pour l'Olympique de Marseille, mais le club italien n'a de toute façon pas les moyens financiers de mettre 40 millions d'euros, ou plus, en cash afin de recruter Mason Greenwood . Et comme à ce stade du mercato l'OM n'a pas réellement d'autre proposition sérieuse pour celui qui a marqué 26 buts cette saison, Stéphane Richard va devoir décider, en accord avec le propriétaire du club phocéen, quelle doit être la réponse marseillaise à cette première proposition. Sachant qu'en plus Marseille doit reverser une part de ce transfert à Manchester United . Mais, l'image de Greenwood fait que de très nombreux clubs refusent même de réfléchir à sa signature, ce qui limite les offres.

Du côté de l'AS Rome, pour financer cette opération, on se prépare à vendre Matias Soulé, l'ailier argentin, dont la valeur est estimée à 35 millions d'euros. La majeure partie de cette vente devrait permettre de faire signer Mason Greenwood sans dynamiter les caisses du club qui jouera la Ligue des champions la saison prochaine, à la différence de l'OM. On se rend désormais mieux compte de l'impact pour le club phocéen de sa non-qualification pour la prochaine C1.