Mason Greenwood avec le maillot de l'OM

OM : McCourt a reçu une première offre

OM17 juin , 13:30
parClaude Dautel
3
Ajouter comme source préférée sur Google
Le dossier Mason Greenwood agite le début de mercato de l'Olympique de Marseille. Et la presse italienne affirme désormais que le patron de l'OM a reçu une première offre officielle pour l'attaquant anglais.
Cette fois, l'OM est entré dans le money time concernant le transfert désormais probable de Mason Greenwood. Si l'intérêt de l'AS Rome pour le joueur anglais est connu depuis plusieurs semaines, cela ne s'était pas encore concrétisé. Mais, Daniele Najjar, journaliste italien de TMW, annonce que cette fois les dirigeants romains ont transmis une première offre à Frank McCourt et Stéphane Richard. « La direction de la Roma a formulé une offre totale de 40 millions d'euros, structurée autour d'un prêt de 5 millions d'euros, d'une option d'achat de 25 millions d'euros, de 10 millions d'euros de bonus et d’un pourcentage sur la plus-value éventuelle », annonce notre confrère. Et ce dernier d'ajouter que Mason Greenwood aurait accepté un futur contrat lui offrant un salaire 4,5 millions d'euros par an, plus des bonus.

Greenwood accepte l'offre de l'AS Rome

L'offre de la Roma semble plutôt faible pour l'Olympique de Marseille, mais le club italien n'a de toute façon pas les moyens financiers de mettre 40 millions d'euros, ou plus, en cash afin de recruter Mason Greenwood . Et comme à ce stade du mercato l'OM n'a pas réellement d'autre proposition sérieuse pour celui qui a marqué 26 buts cette saison, Stéphane Richard va devoir décider, en accord avec le propriétaire du club phocéen, quelle doit être la réponse marseillaise à cette première proposition. Sachant qu'en plus Marseille doit reverser une part de ce transfert à Manchester United. Mais, l'image de Greenwood fait que de très nombreux clubs refusent même de réfléchir à sa signature, ce qui limite les offres.

Lire aussi

OL : 50 ME pour Greenwood, Rome a trouvé mieux à LyonOL : 50 ME pour Greenwood, Rome a trouvé mieux à Lyon
OM : Une rencontre secrète, Hojbjerg va partirOM : Une rencontre secrète, Hojbjerg va partir
Du côté de l'AS Rome, pour financer cette opération, on se prépare à vendre Matias Soulé, l'ailier argentin, dont la valeur est estimée à 35 millions d'euros. La majeure partie de cette vente devrait permettre de faire signer Mason Greenwood sans dynamiter les caisses du club qui jouera la Ligue des champions la saison prochaine, à la différence de l'OM. On se rend désormais mieux compte de l'impact pour le club phocéen de sa non-qualification pour la prochaine C1.
Articles Recommandés
ICONSPORT_368247_0006
Mondial 2026

Portugal-Congo : Les compos (19h sur M6 et BeInSports1)

Afonso Moreira ICONSPORT_364694_0088
OL

OL : Moreira voulait rester, la DNCG ne lui a pas laissé le choix

Wahi ICONSPORT_364872_0099
OGC Nice

Nice : Elye Wahi arrêté pour suspicion de match truqué

pantaloni-16-9
OGC Nice

Pantaloni remplace Puel à l'OGC Nice (officiel)

Fil Info

17 juin , 17:46
Portugal-Congo : Les compos (19h sur M6 et BeInSports1)
17 juin , 17:40
OL : Moreira voulait rester, la DNCG ne lui a pas laissé le choix
17 juin , 17:20
Nice : Elye Wahi arrêté pour suspicion de match truqué
17 juin , 17:04
Pantaloni remplace Puel à l'OGC Nice (officiel)
17 juin , 17:00
OM : Un international français ciblé, le renfort surprise de Genesio
17 juin , 16:40
Michou interdit de stade ? M6 explique son absence
17 juin , 16:20
Messi en larmes après « des jours difficiles »
17 juin , 16:20
Un club de Ligue 1 tente le pari Savanier
17 juin , 16:00
TV : Portugal - RD Congo, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Derniers commentaires

OL : Moreira voulait rester, la DNCG ne lui a pas laissé le choix

" Duranville sera bien le successeur " 🤣🤣🤣🤣

Le Real Madrid annonce la signature de Bernardo Silva (officiel)

Oui le PSG le voulait, oui il a souhaité aller à City puis y rester. Est ce anormal? Non, Guardiola était à City, il a gagner la BPL et la LDC avec City. Il a fait le bon choix a l'époque... Comme le PSG fait le bon choix maintenant de ne pas vouloir le signer. Les courbes se sont inversées.

OL : Afonso Moreira s'envole vers Leverkusen

Qui te dis que c'est pas deja fait? c'est justement a cause des bisounours comme toi que le systeme de changera pas .. Comment peut on etre content d'un tel systeme.. y a que 2 classes qui peuvent etre content .. ceux qui ne font rien ou les ultras riche .. les 2 sont ultra aidé ... t es footeux lucide par contre pour le reste c'est un peu beni oui oui

Un gardien de 17 ans débarque à l'OM

Il en est où le projet "OM NEXT GÉNÉRATION"?

Pantaloni remplace Puel à l'OGC Nice (officiel)

En espérant que le costume ne soit pas trop grand pour lui

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading