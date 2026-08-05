PSG : Le groupe parisien pour Majorque est tombé

OL : Paulo Fonseca sur un siège éjectable

Heureusement que le farfelu sans froc Fonseca a une bonne gueule et un accent latin sinon même un club de national ne voudrait pas de ce footix qui a saboté toutes les saisons de tous les clubs par lesquels il est passé avec toujours les mêmes critiques. Le pire c'est que malgré cela ce cassos de Fonseca ne s'est jamais remis une seule seconde en question même avec de la chiasse plein le caleçon. Kang svp virez moi au plus vite ce mercenaire en mission sabotage