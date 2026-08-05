PSG : Le groupe parisien pour Majorque est tombé

Heureusement que le farfelu sans froc Fonseca a une bonne gueule et un accent latin sinon même un club de national ne voudrait pas de ce footix qui a saboté toutes les saisons de tous les clubs par lesquels il est passé avec toujours les mêmes critiques. Le pire c'est que malgré cela ce cassos de Fonseca ne s'est jamais remis une seule seconde en question même avec de la chiasse plein le caleçon. Kang svp virez moi au plus vite ce mercenaire en mission sabotage
Fonseca ne peut pas être viré, il plomberait les finances de l'OL.
Cela commence à devenir une farce le transfert de Diomandé au Real. 130 ou 140 millions d'euros et quand le Real mettra cette somme, Leipzig en demandera 150 ou 160. Il faut arrêter les clubs huppés pour des pigeons.
Du coup je vais vite aller me séguer !!!
Le Réal est entrain de faire une Kolo Muani en mieux
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