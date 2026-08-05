OL : Loïs Openda met déjà Lyon à ses pieds

OL : Loïs Openda met déjà Lyon à ses pieds

OL05 août , 11:00
parCorentin Facy
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Recruté il y a seulement quelques jours, Loïs Openda a toute suite été plongé dans le grand bain avec l’OL. Aligné par Paulo Fonseca contre le Sparta Prague, l’attaquant belge a été le meilleur Lyonnais.
En quête d’un avant-centre pour compenser les départs d’Endrick et de Roman Yaremchuk, l’Olympique Lyonnais a réalisé une très belle affaire en attirant Loïs Openda. L’international belge fait l’objet d’un prêt payant à 3 millions d’euros en provenance de la Juventus Turin, qui continue d’assumer une part importante de son salaire. Un deal ingénieux de la part de Matthieu Louis-Jean, qui s’est démené pour que Loïs Openda soit présent pour le 3e tour préliminaire de Ligue des Champions. Il n’était donc pas étonnant de voir l’ancien attaquant du RC Lens et du RB Leipzig débuter face au Sparta Prague mardi soir.
Malgré la défaite lyonnaise, le nouvel attaquant des Gones a été l’une des grosses satisfactions de la soirée comme le souligne Le Progrès dans son édition du jour. « Avec peu, Openda a fait du bien. Malgré un début de match compliqué, où il était un peu spectateur du jeu, et où il manquait de justesse sur ses premiers ballons, il s’est montré actif. C’est lui qui, lancé par Ouedraogo, déclenche enfin le premier tir de l’OL, repoussé par Surovcik. Il est aussi et surtout à l’origine du but lyonnais juste avant la pause, en allant récupérer un ballon au milieu de terrain avant de servir Abner, dont le centre du droit a été décisif. Il obtient un penalty, sur un très bon service de Morton » souligne le quotidien régional, qui fait de Loïs Openda le principal top de cette rencontre même si les performances de Mohamed Ouédraogo et de Tyler Morton ont aussi été saluées.

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Avec Loïs Openda, l’OL tient certainement le joueur capable de marquer entre 15 et 20 buts cette saison et qui bonifiera peut être le collectif de Paulo Fonseca. Son adaptation au collectif lyonnais semble en tout cas rapide comme en atteste sa performance très aboutie en République Tchèque, pour son premier match avec le maillot de Lyon sur le dos.
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Derniers commentaires

OL : Paulo Fonseca sur un siège éjectable

vous etes droles, Fonseca pas bon dans les gros matchs, pourtant l'année passée , malgré qu'on se soit fait voler à Rennes et Marseille etcontre le PSG a domicile, l'OL est 1er dans un mini championnat entre les 6 premiers avec 18pts en 10 matchs Oh merde alors !

Diomandé au Real, c'est beaucoup plus que 120 ME

Ça me parait excessif pour ce joueur.

OL : Paulo Fonseca sur un siège éjectable

Heureusement que le farfelu sans froc Fonseca a une bonne gueule et un accent latin pour endormir ses employeurs sinon même un club de national ne voudrait pas de ce footix qui a saboté toutes les saisons de tous les clubs par lesquels il est passé avec toujours les mêmes critiques. Le pire c'est que malgré cela ce cassos de Fonseca ne s'est jamais remis une seule seconde en question, même avec de la chiasse plein le caleçon il remet sans cesse le même. Kang svp virez moi au plus vite ce mercenaire en mission sabotage

OL : Paulo Fonseca sur un siège éjectable

Fonseca ne peut pas être viré, il plomberait les finances de l'OL.

Diomandé au Real, c'est beaucoup plus que 120 ME

Cela commence à devenir une farce le transfert de Diomandé au Real. 130 ou 140 millions d'euros et quand le Real mettra cette somme, Leipzig en demandera 150 ou 160. Il faut arrêter les clubs huppés pour des pigeons.

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