OL : Loïs Openda met déjà Lyon à ses pieds

Recruté il y a seulement quelques jours, Loïs Openda a toute suite été plongé dans le grand bain avec l’OL. Aligné par Paulo Fonseca contre le Sparta Prague, l’attaquant belge a été le meilleur Lyonnais.

En quête d’un avant-centre pour compenser les départs d’Endrick et de Roman Yaremchuk, l’Olympique Lyonnais a réalisé une très belle affaire en attirant Loïs Openda. L’international belge fait l’objet d’un prêt payant à 3 millions d’euros en provenance de la Juventus Turin, qui continue d’assumer une part importante de son salaire. Un deal ingénieux de la part de Matthieu Louis-Jean, qui s’est démené pour que Loïs Openda soit présent pour le 3e tour préliminaire de Ligue des Champions . Il n’était donc pas étonnant de voir l’ancien attaquant du RC Lens et du RB Leipzig débuter face au Sparta Prague mardi soir.

Malgré la défaite lyonnaise, le nouvel attaquant des Gones a été l’une des grosses satisfactions de la soirée comme le souligne Le Progrès dans son édition du jour. « Avec peu, Openda a fait du bien. Malgré un début de match compliqué, où il était un peu spectateur du jeu, et où il manquait de justesse sur ses premiers ballons, il s’est montré actif. C’est lui qui, lancé par Ouedraogo, déclenche enfin le premier tir de l’OL, repoussé par Surovcik. Il est aussi et surtout à l’origine du but lyonnais juste avant la pause, en allant récupérer un ballon au milieu de terrain avant de servir Abner, dont le centre du droit a été décisif. Il obtient un penalty, sur un très bon service de Morton » souligne le quotidien régional, qui fait de Loïs Openda le principal top de cette rencontre même si les performances de Mohamed Ouédraogo et de Tyler Morton ont aussi été saluées.

Avec Loïs Openda, l’OL tient certainement le joueur capable de marquer entre 15 et 20 buts cette saison et qui bonifiera peut être le collectif de Paulo Fonseca. Son adaptation au collectif lyonnais semble en tout cas rapide comme en atteste sa performance très aboutie en République Tchèque, pour son premier match avec le maillot de Lyon sur le dos.