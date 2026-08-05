Accord Nantes-Strasbourg pour un international à 3 ME

Toujours en quête de renforts pour s'armer du mieux que possible pour la mission remontée en Ligue 1, le FC Nantes s'est mis d'accord avec Saïdou Sow, défenseur central de Strasbourg, pour un prêt avec option d'achat.

Après une saison catastrophique en tous points, le FC Nantes a finalement atteint l'inéluctable : la relégation. Très attendue après plusieurs exercices délicats du fait d'une gestion sportive et financière irrégulière, cette descente en Ligue 2 oblige désormais les dirigeants à faire beaucoup plus attention concernant les choix sportifs. Forcément, le renouveau ne passera que par une remontée directe dans l'élite.

Pour ce faire, la famille Kita s'est lancée dans plusieurs recrutements libres, avec entre autres Lucas Perrin, Mathieu Cafaro ou Maxime Dupé. Autre moyen de faire venir de nouveaux joueurs sans tirer dans le budget de cette saison : les prêts. Et aux dernières nouvelles, la prochaine recrue pourrait être Saïdou Sow (24 ans).

Nantes tient son défenseur central

En effet, à en croire les informations de L'Equipe, le défenseur central guinéen du RC Strasbourg est sur le point d'être prêté au FC Nantes avec une option d'achat incluse. Formé à Saint-Etienne, le natif de Conakry avait quitté le Forez en 2023 pour signer à Strasbourg contre 3 millions d'euros, sans grand succès. Lors de la deuxième partie de la saison 2024-2025, il avait alors été prêté à Nantes, un club qui ne sera donc pas nouveau pour lui. Le contexte de la Ligue 2 lui permettra sans aucun doute de se montrer un peu plus, sans la lumière aveuglante du football d'élite.

Sélectionné à 30 reprises avec l'équipe nationale de Guinée, Saïdou Sow apportera une expérience non négligeable du haut niveau à un club qui cherche à le retrouver. Reste à voir s'il parviendra à échapper aux blessures, lui qui avait manqué plusieurs mois de compétitions entre 2025 et 2026 à cause d'une rupture d'un ligament croisé du genou gauche contractée en mai de l'année dernière.