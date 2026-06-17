Pierre Emile Hojbjerg sur le départ ?

OM : Une rencontre secrète, Hojbjerg va partir

OM17 juin , 8:00
parClaude Dautel
2
Ajouter comme source préférée sur Google
L'intérêt de l'Atalanta pour Pierre-Emile Hojbjerg n'est pas nouveau, mais le joueur danois ne semblait pas vouloir quitter l'OM. Une information confidentielle change cependant totalement la donne.
A deux ans de la fin de son contrat avec l'Olympique de Marseille, Pierre-Emile Hojbjerg n'a pas d'urgence à faire ses valises, même s'il sort d'une saison durant laquelle, à l'image de son équipe, il n'a pas brillé. Apparu parfois très agacé, le milieu danois semblait pourtant vouloir continuer encore au moins un an à l'OM, même si ces dernières semaines, l'idée d'un départ a été évoquée. Piste la plus chaude pour le joueur arrivé en 2024 de Tottenham, celle qui le menait à l'Atalanta où Maurizio Sarri, qui vient de prendre les commandes du club de Bergame, est fan de l'international danois. Mais mardi, Gianluca Di Marzio affirmait que le milieu de terrain marseillais y était opposé, pensant pouvoir viser plus haut. Cependant, 24 heures plus tard, l'Atalanta tient sérieusement la corde dans cette opération, Hojbjerg ayant même pris l'initiative dans ce dossier.

L'agent de Pierre-Emile Hojbjerg en Italie

Du côté de Pierre-Emile Hojbjerg, on a pris l'initiative et La Provence affirme que mardi, l'agent du joueur de l'Olympique de Marseille a rencontré les dirigeants de l'Atalanta afin de parler d'un possible transfert du milieu de terrain de 30 ans vers le club italien. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'a donné cette réunion en Italie, mais le quotidien régional précise que pour l'instant la direction de l'OM n'a reçu aucune offre de la part du club de Bergame. Cependant, en ouvrant les discussions avec le club de Serie A, Pierre-Emile Hojbjerg fait clairement comprendre à Stéphane Richard et Grégory Lorenzi, qu'il envisage très sérieusement un départ lors de ce mercato d'été.

10ME pour l'OM dans ce transfert

Cet hiver, Pierre-Emile Hojbjerg avait déjà pensé à partir de l'Olympique de Marseille, mais il avait finalement renoncé à son projet. Mais la suite de la saison, et surtout le départ de Roberto De Zerbi ont finalement fait réfléchir un peu plus le joueur danois, qui ne ratera pas le train une deuxième fois cet été. Dans cette opération, l'Olympique de Marseille peut espérer toucher un peu plus de 10 millions d'euros, mais guère plus, la valeur de Pierre-Emile Hojbjerg ayant bigrement chuté.
Articles Recommandés
Moreira la nouvelle star de l'OL
OL

OL : Afonso Moreira s'envole vers Leverkusen

ICONSPORT_364024_0134
OM

En panique, l’OM envoie 49.000 mails

Lionel Messi a choqué le monde
Mondial 2026

Lionel Messi pleure en plein match, il s'explique

ICONSPORT_368411_0044
TV

France-Sénégal, meilleur audience depuis les JO avec 14 millions de téléspectacteurs

Fil Info

17 juin , 10:20
OL : Afonso Moreira s'envole vers Leverkusen
17 juin , 10:00
En panique, l’OM envoie 49.000 mails
17 juin , 9:40
Lionel Messi pleure en plein match, il s'explique
17 juin , 9:27
France-Sénégal, meilleur audience depuis les JO avec 14 millions de téléspectacteurs
17 juin , 9:00
Le fantôme d'Ousmane Dembélé terrorise la France
17 juin , 8:40
Alerte au PSG, Manchester City veut Barcola
17 juin , 8:20
Tout est bouclé, l'OL va se régaler devant la DNCG
17 juin , 7:59
CdM 2026 : Programme TV et résultats de la Coupe du Monde 2026
17 juin , 7:20
Algérie : Gouiri se fait démolir après le naufrage

Derniers commentaires

Le fantôme d'Ousmane Dembélé terrorise la France

J'adore Dembele... après l'avoir bien massacré mdr ce niveau d'hypocrisie ! QU'est ce que tu en sais que dembele sera pas bon en pointe avec l'edf? c'est ta boule de cristal qui te l'a dit? Arrete de te la raconter t'a rien d'un spécialiste mdr

Les notes de France-Sénégal : Doué transparent, Olise, c’est un 10

Dembele et Doué c'est des fantôme il sont bidon en EDF

En panique, l’OM envoie 49.000 mails

Bizzare que l'UEFA mettent autant de temps a mon avis sa va tapé fort sur le club

Le fantôme d'Ousmane Dembélé terrorise la France

a paris il profite d'un systeme fait pour lui chose que l'edf ne peut pas faire

Le fantôme d'Ousmane Dembélé terrorise la France

mais tu es buté comme mec, tu peux mettre dembele en pointe que ce seras pareil arretere de comparer le PSG et EDF pas la meme animation pas les meme joueurs tu es en train de dire que dembele sa carriere a commencer ya 1ans et demie? rater des controles des passes, c'est parce qu'il est pas 9? dembele a plus jouer ds sa carriere en ailier et aussi en 10 a dortmund avec aubameyang devant lui. la semaine derniere vous disiez mbappé vient gener dembele !! pourquoi avec olise ca marche ? alors j'asore dembele mais faut juste etre objectif et qu'il doit hausser son niveau peu importe le poste

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading