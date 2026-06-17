OM : Une rencontre secrète, Hojbjerg va partir

L'intérêt de l'Atalanta pour Pierre-Emile Hojbjerg n'est pas nouveau, mais le joueur danois ne semblait pas vouloir quitter l'OM. Une information confidentielle change cependant totalement la donne.

A deux ans de la fin de son contrat avec l'Olympique de Marseille, Pierre-Emile Hojbjerg n'a pas d'urgence à faire ses valises, même s'il sort d'une saison durant laquelle, à l'image de son équipe, il n'a pas brillé. Apparu parfois très agacé, le milieu danois semblait pourtant vouloir continuer encore au moins un an à l'OM, même si ces dernières semaines, l'idée d'un départ a été évoquée. Piste la plus chaude pour le joueur arrivé en 2024 de Tottenham, celle qui le menait à l'Atalanta où Maurizio Sarri, qui vient de prendre les commandes du club de Bergame, est fan de l'international danois. Mais mardi, Gianluca Di Marzio affirmait que le milieu de terrain marseillais y était opposé , pensant pouvoir viser plus haut. Cependant, 24 heures plus tard, l'Atalanta tient sérieusement la corde dans cette opération, Hojbjerg ayant même pris l'initiative dans ce dossier.

L'agent de Pierre-Emile Hojbjerg en Italie

La Provence affirme que mardi, l'agent du joueur de l'Olympique de Marseille a rencontré les dirigeants de l'Atalanta afin de parler d'un possible transfert du milieu de terrain de 30 ans vers le club italien. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'a donné cette réunion en Italie, mais le quotidien régional précise que pour l'instant la direction de l'OM n'a reçu aucune offre de la part du club de Bergame. Cependant, en ouvrant les discussions avec le club de Serie A, Pierre-Emile Hojbjerg fait clairement comprendre à Stéphane Richard et Grégory Lorenzi, qu'il envisage très sérieusement un départ lors de ce Du côté de Pierre-Emile Hojbjerg, on a pris l'initiative etaffirme que mardi, l'agent du joueur de l'Olympique de Marseille a rencontré les dirigeants de l'Atalanta afin de parler d'un possible transfert du milieu de terrain de 30 ans vers le club italien. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'a donné cette réunion en Italie, mais le quotidien régional précise que pour l'instant la direction de l'OM n'a reçu aucune offre de la part du club de Bergame. Cependant, en ouvrant les discussions avec le club de Serie A, Pierre-Emile Hojbjerg fait clairement comprendre à Stéphane Richard et Grégory Lorenzi, qu'il envisage très sérieusement un départ lors de ce mercato d'été.

10ME pour l'OM dans ce transfert

Cet hiver, Pierre-Emile Hojbjerg avait déjà pensé à partir de l'Olympique de Marseille, mais il avait finalement renoncé à son projet. Mais la suite de la saison, et surtout le départ de Roberto De Zerbi ont finalement fait réfléchir un peu plus le joueur danois, qui ne ratera pas le train une deuxième fois cet été. Dans cette opération, l'Olympique de Marseille peut espérer toucher un peu plus de 10 millions d'euros, mais guère plus, la valeur de Pierre-Emile Hojbjerg ayant bigrement chuté.