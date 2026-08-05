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Bordeaux : Une recrue de gros calibre débarque

Bordeaux05 août , 11:20
parQuentin Mallet
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En attendant la suite des événements, les joueurs des Girondins de Bordeaux continuent de s'entraîner sous la tutelle de Rio Mavuba et son staff. Parmi eux, Almamy Touré, qui a fait son retour au Haillan hier mardi.
Les Girondins de Bordeaux arrivent peut-être au bout de leur été interminable. Il y a seulement quelques jours, le club a officiellement changé de pavillon. Gérard Lopez a accepté de laisser totalement la main et de revendre le FCGB pour un euro symbolique tout en abandonnant la clause de retour à meilleure fortune qui aurait pu lui permettre de toucher 12 millions d'euros en cas de remontée du club au niveau professionnel.
Désormais, Sparta Capital est aux commandes et doit encore convaincre le CNOSF de revenir sur la décision de la DNCG d'exclure Bordeaux de tous les championnats nationaux. En attendant la suite, les joueurs, eux, continuent de s'entrainer.

Almamy Touré, la bonne surprise ?

C'est notamment le cas d'Almamy Touré. Pourtant en fin de contrat, l'ancien joueur de l'AS Monaco a pris la décision de poursuivre sa préparation estivale au Haillan, à l'inverse de Jean Grillot, le capitaine de la saison dernière qui a profité de la fin de son bail pour aller faire un essai à Clermont. Pour le moment, comme le rappelle Girondins4Ever, Touré n'a pas encore donné suite à la proposition de contrat de la direction bordelaise, mais le voir s'entrainer avec Rio Mavuba et ses hommes est un premier pas vers un maintien à Bordeaux.
Pour rappel, Almamy Touré avait été signé gratuitement en janvier dernier, mais n'avait quasiment pas participé à la saison à cause d'une longue convalescence. La tendance est d'ailleurs claire, selon Girondinfos : « Mais la bonne nouvelle c’est Almamy Touré qui a rejoint le groupe des Girondins, pour une potentielle signature ». A suivre, donc.

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OL : Paulo Fonseca sur un siège éjectable

vous etes droles, Fonseca pas bon dans les gros matchs, pourtant l'année passée , malgré qu'on se soit fait voler à Rennes et Marseille etcontre le PSG a domicile, l'OL est 1er dans un mini championnat entre les 6 premiers avec 18pts en 10 matchs Oh merde alors !

Diomandé au Real, c'est beaucoup plus que 120 ME

Ça me parait excessif pour ce joueur.

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Heureusement que le farfelu sans froc Fonseca a une bonne gueule et un accent latin pour endormir ses employeurs sinon même un club de national ne voudrait pas de ce footix qui a saboté toutes les saisons de tous les clubs par lesquels il est passé avec toujours les mêmes critiques. Le pire c'est que malgré cela ce cassos de Fonseca ne s'est jamais remis une seule seconde en question, même avec de la chiasse plein le caleçon il remet sans cesse le même. Kang svp virez moi au plus vite ce mercenaire en mission sabotage

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Fonseca ne peut pas être viré, il plomberait les finances de l'OL.

Diomandé au Real, c'est beaucoup plus que 120 ME

Cela commence à devenir une farce le transfert de Diomandé au Real. 130 ou 140 millions d'euros et quand le Real mettra cette somme, Leipzig en demandera 150 ou 160. Il faut arrêter les clubs huppés pour des pigeons.

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