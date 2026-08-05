Bordeaux : Une recrue de gros calibre débarque

En attendant la suite des événements, les joueurs des Girondins de Bordeaux continuent de s'entraîner sous la tutelle de Rio Mavuba et son staff. Parmi eux, Almamy Touré, qui a fait son retour au Haillan hier mardi.

Les Girondins de Bordeaux arrivent peut-être au bout de leur été interminable. Il y a seulement quelques jours, le club a officiellement changé de pavillon. Gérard Lopez a accepté de laisser totalement la main et de revendre le FCGB pour un euro symbolique tout en abandonnant la clause de retour à meilleure fortune qui aurait pu lui permettre de toucher 12 millions d'euros en cas de remontée du club au niveau professionnel.

Désormais, Sparta Capital est aux commandes et doit encore convaincre le CNOSF de revenir sur la décision de la DNCG d'exclure Bordeaux de tous les championnats nationaux. En attendant la suite, les joueurs, eux, continuent de s'entrainer.

Almamy Touré, la bonne surprise ?

C'est notamment le cas d'Almamy Touré. Pourtant en fin de contrat, l'ancien joueur de l'AS Monaco a pris la décision de poursuivre sa préparation estivale au Haillan, à l'inverse de Jean Grillot, le capitaine de la saison dernière qui a profité de la fin de son bail pour aller faire un essai à Clermont. Pour le moment, comme le rappelle Girondins4Ever, Touré n'a pas encore donné suite à la proposition de contrat de la direction bordelaise, mais le voir s'entrainer avec Rio Mavuba et ses hommes est un premier pas vers un maintien à Bordeaux.

Pour rappel, Almamy Touré avait été signé gratuitement en janvier dernier, mais n'avait quasiment pas participé à la saison à cause d'une longue convalescence. La tendance est d'ailleurs claire, selon Girondinfos : « Mais la bonne nouvelle c’est Almamy Touré qui a rejoint le groupe des Girondins, pour une potentielle signature ». A suivre, donc.