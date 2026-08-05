OM : Lorenzi remplace Balerdi par un crack russe

OM : Lorenzi remplace Balerdi par un crack russe

OM05 août , 12:00
parCorentin Facy
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Sur le point de vendre Nayef Aguerd à la Real Sociedad, l’OM pourrait également se séparer de Leonardo Balerdi. L’Argentin est pisté par la Juventus et pour le remplacer, le club olympien s’intéresse à un jeune espoir russe.
L’opération dégraissage ne fait que commencer à l’Olympique de Marseille. Après avoir bouclé les départs de Greenwood, Aubameyang et Traoré, le club phocéen est sur le point de finaliser le prêt avec option d’achat automatique de Nayef Aguerd à la Real Sociedad. L’opération va permettre à l’OM de récupérer 15 millions d’euros et surtout d’économiser le salaire colossal de l’international marocain. Qui sera le prochain sur la liste ? Leonardo Balerdi est un sérieux prétendant. L’Argentin souhaite quitter Marseille et, même s’il a refusé une offre du Bayer Leverkusen en juin, il reste courtisé par plusieurs gros clubs européens.
C’est par exemple le cas de la Juventus Turin, selon Sébastien Vidal : « La Juventus n’abandonne pas la piste Leonardo Balerdi. Le capitaine de l’OM reste dans les options étudiées pour renforcer la défense, même si le dossier dépend d’abord d’autres priorités du club turinois. Aucune offre n’a encore été transmise, mais la situation pourrait évoluer avant la fin du mercato » nous apprend le journaliste sur X. L’OM a visiblement anticipé ce départ potentiel puisque dans le même temps, on apprend par le compte spécialisé RPL Sky que Grégory Lorenzi est très intéressé par le profil du jeune défenseur russe de 18 ans Kirill Danilov.
Sous contrat avec le CSKA Moscou jusqu’en juin 2029, le natif de Sochi est déjà international russe, sélection avec laquelle il compte 2 sélections. Avec 15 matchs au compteur en 2025-2026, le jeune Kirill Danilov est monté en puissance au fil de la saison au point de s’imposer comme un titulaire en défense centrale. Géant d’1m97, il plaît à la cellule de recrutement marseillaise et pourrait s’imposer comme une solution prometteuse et à moindre coût pour succéder à Leonardo Balerdi et à Nayef Aguerd. Sa valeur marchande se situe selon Transfermarkt à hauteur de 2,5 millions d’euros. Une somme abordable pour un OM qui doit de toute façon se concentrer sur ce genre de pari à présent au vu de sa situation financière critique.

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OL : Paulo Fonseca sur un siège éjectable

vous etes droles, Fonseca pas bon dans les gros matchs, pourtant l'année passée , malgré qu'on se soit fait voler à Rennes et Marseille etcontre le PSG a domicile, l'OL est 1er dans un mini championnat entre les 6 premiers avec 18pts en 10 matchs Oh merde alors !

Diomandé au Real, c'est beaucoup plus que 120 ME

Ça me parait excessif pour ce joueur.

OL : Paulo Fonseca sur un siège éjectable

Heureusement que le farfelu sans froc Fonseca a une bonne gueule et un accent latin pour endormir ses employeurs sinon même un club de national ne voudrait pas de ce footix qui a saboté toutes les saisons de tous les clubs par lesquels il est passé avec toujours les mêmes critiques. Le pire c'est que malgré cela ce cassos de Fonseca ne s'est jamais remis une seule seconde en question, même avec de la chiasse plein le caleçon il remet sans cesse le même. Kang svp virez moi au plus vite ce mercenaire en mission sabotage

OL : Paulo Fonseca sur un siège éjectable

Fonseca ne peut pas être viré, il plomberait les finances de l'OL.

Diomandé au Real, c'est beaucoup plus que 120 ME

Cela commence à devenir une farce le transfert de Diomandé au Real. 130 ou 140 millions d'euros et quand le Real mettra cette somme, Leipzig en demandera 150 ou 160. Il faut arrêter les clubs huppés pour des pigeons.

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