OM : Marseille valide un départ à 8 ME
Hamed Junior Traoré

OM : Marseille valide un départ à 8 ME

OM10 juil. , 14:30
parQuentin Mallet
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Dans le besoin de renflouer les caisses, l'Olympique de Marseille a accepté la proposition du Genoa pour le prêt de Hamed Junior Traoré. Un deal assorti d'une option d'achat dont le montant est légèrement supérieur à 8 millions d'euros.
L'été dernier, l'OM ponctuait son mercato estival par l'arrivée de Hamed Junior Traoré en prêt avec obligation d'achat en provenance de Bournemouth. S'il était très motivé à l'idée de réussir en Provence, le milieu offensif de 26 ans s'est heurté à un mur. Blessé pendant quasiment toute la première moitié de la saison, il a retrouvé de bonnes sensations lors de la deuxième partie. Définitivement recruté à l'issue de la saison, l'ancien joueur de l'AJ Auxerre n'aura pas l'occasion de poursuivre sa carrière sur la Canebière.

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L'OM d'accord avec le Genoa pour le prêt de Hamed Junior Traoré

Courtisé par de nombreux clubs du top 5 européen, Hamed Junior Traoré va finalement faire son retour en Italie. En effet, c'est le Genoa CFC qui a remporté la mise, selon des informations de nos confrères de Foot Mercato. Le club entrainé par Daniele De Rossi a trouvé un accord avec la direction de l'Olympique de Marseille pour un prêt assorti d'une option d'achat d'un montant légèrement supérieur 8 millions d'euros, et a doublé l'AJA ou l'OGC Nice, qui étaient aussi intéressés. Une opération qui permet à l'écurie italienne de limiter ses dépenses immédiates et qui permet à l'OM d'espérer une entrée d'argent non négligeable à la fin de la saison si l'option d'achat est levée.
Du côté de Marseille, la direction continue en tout cas son opération dégraissage. Car s'il ne s'agit-là que d'un prêt, le départ de Hamed Junior Traoré permet d'économiser 4 millions d'euros brut dans la masse salariale de cette saison (chiffres Capology). En attendant la vente importante de Mason Greenwood, l'OM avance pour rééquilibrer ses finances et passer une saison moins inquiétante.
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