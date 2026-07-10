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210 ME en urgence, le Barça s'enfonce encore

Liga10 juil. , 11:40
parEric Bethsy
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Actif cet été, le FC Barcelone n’a pas les moyens de ses ambitions. Les Catalans espèrent encore ajouter trois recrues supplémentaires à leur effectif. Mais ces opérations nécessitent un emprunt énorme à rembourser sur les recettes prévisionnelles de la saison prochaine.
Sans même attendre l’ouverture du marché des transferts, le FC Barcelone avait frappé fort. Les 70 M€ (+10 M€ en bonus) misés sur Anthony Gordon sonnaient comme un message envoyé à la concurrence. Une telle dépense aussi tôt dans l’été semblait annoncer un mercato très dépensier chez les Blaugrana. Le champion d’Espagne a effectivement ciblé des postes à renforcer pour mieux figurer sur la scène européenne la saison prochaine. Mais encore faudrait-il que le Barça ait les moyens de ses ambitions. Ce n’est pas forcément le cas si l’on en croit Marca.
D’après le quotidien madrilène, le club catalan va solliciter un prêt à hauteur de 210 millions d’euros ! L’argent servira essentiellement à financer le recrutement, tandis qu’une petite partie sera utilisée pour payer les salaires et d’autres dépenses du quotidien. Il est clair que le Barça n’a pas les fonds nécessaires pour appliquer son plan. Loin d’être rassasié après la signature de l’ailier anglais, le club dirigé par Joan Laporta espère surtout s’offrir Julian Alvarez. L’attaquant de l’Atlético Madrid a publiquement annoncé ses envies d’ailleurs. Mais ses dirigeants tentent de le retenir, ou d’obliger le Barça à payer les 150 M€ précédemment proposés par le Real Madrid.

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On sait que les Blaugrana s’activent aussi sur le transfert de Karim Adeyemi. Un accord a été trouvé avec l’attaquant du Borussia Dortmund, mais pas avec le club allemand qui attend 40 M€ pour la dernière année de contrat de son joueur. Enfin, le FC Barcelone est annoncé proche d’un terrain d'entente avec Al-Hilal pour recruter le latéral polyvalent João Cancelo de manière définitive suite à son prêt. Toutes ces opérations ont un coût que le Barça ne peut manifestement pas assumer sans emprunter de l’argent à rembourser sur les recettes prévisionnelles de la saison prochaine. Autant dire que Joan Laporta n’échappera pas à de nouvelles critiques pour son étonnante gestion.
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OK mais combien vous payez ? 2 matchs à domicile par mois X 12,50 = 25€ X environ 10 mois de compétition = 250€. Et je ne parle que du championnat. Si tu y ajoutes les matchs européens et éventuellement des matchs à domicile de coupe de France, tu dépasses très facilement les 300€... Chuis pas lyonnais mais je l'aurais très mauvaise aussi franchement. C'est quoi qui justifie ce prix en plus ?? Parce que si ce parking était gratuit, c'est qu'il ne devait pas avoir des frais d'entretien et de fonctionnement titanesques... Ils vont te trouver des arguments en bois alors que le vrai argument seraen fait selon moi le remboursement de ce que le club doit. Mais faut que les lyonnais fassent comprendre à Lee que les français tirent de plus en plus la langue financièrement...

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Mbaye 40 ou 50m€, tu le vends direct et l'amène à l'aéroport 🤣 Bon jeune joueur mais qui ne correspond pas forcément au style Luis Enrique

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Honnetement en tant que supp de l'OL je ne suis pas sur qu'il apporte bcp plus que Nuamah... (à par la qualité de frappe)

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