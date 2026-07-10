Deux recrues en deux jours, l’ASSE affole la Ligue 2

L'ASSE s'active pour remonter en Ligue 1 en fin de saison, et cela passe forcément par un mercato ambitieux qui doit se concrétiser d'ici dimanche soir.

La reprise a déjà eu lieu à Saint-Etienne , mais le mercato est loin d’être terminé. Déterminés à offrir à leur nouvel entraineur Ian Cathro une grosse équipe, les dirigeants de l’ASSE dévoilent leurs ambitions dans le recrutement. Breum Jakob et Naïr Sohaib ont déjà signé pour un total de 5 millions d’euros, et cela va s’accélérer prochainement. Des accords pour deux nouveaux joueurs ont été trouvés, et la direction stéphanoise espère faire deux belles annonces d’ici à dimanche soir. Ce sera aussi pour une enveloppe totale de 5 ME pour ces deux arrivées.

10 ME dépensés au total

Selon les informateurs locaux dont le compte Babou Le Vert, qui fourmille de bonnes infos sur le club du Forez, Mamour Ndiaye s’est déjà engagé avec l’ASSE. L’accord total a été trouvé et le gardien sénégalais est désormais stéphanois jusqu’en 2030. Tout cela dans le cadre d’un transfert à 1,5 ME pour le joueur qui arrive de Norvège.

Le gardien, qui arrive en tant que numéro 2, va être rejoint par une autre recrue. L’accord est en effet également total pour Thierno Ballo, qui a trouvé un terrain d’entente avec l’ASSE pour son futur contrat. L’ailier débarque en provenance d’Autriche, dans le cadre d’un transfert estimé à 3 ME. Des transferts majeurs pour la Ligue 2 , où les dépenses à ce niveau sont très rares. Même si l’ASSE l’a compris, cela ne garantit pas une remontée automatique en Ligue 1. En tout cas, les dirigeants s’en donnent les moyens et espèrent ainsi offrir à Ian Cathro une équipe très compétitive pour la reprise, le mois prochain.

Côté départ, pour le moment, aucune vente majeure n’est à signaler, même si les fins de contrat de Florian Tardieu, Dennis Appiah et Brice Maubleu permettent de soulager légèrement la masse salariale.