Umtiti

EdF : Un Français a encore déçu, la propagande continue

Equipe de France10 juil. , 13:00
parEric Bethsy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Aux commentaires sur M6, Samuel Umtiti subit une nouvelle vague de critiques après le match entre l’équipe de France et le Maroc (2-0) jeudi. Les téléspectateurs reprochent au consultant son manque de rythme et ses analyses sans intérêt.
Un Français n’a pas répondu aux attentes jeudi au Gillette Stadium de Boston. Rien à voir avec la prestation des Bleus, tout en maîtrise dans leur quart de finale du Mondial contre le Maroc. En revanche, la performance de Samuel Umtiti quelques mètres au-dessus du terrain a encore posé problème. L’ancien défenseur central était aux commentaires de la rencontre aux côtés du journaliste Xavier Domergue et de l’autre consultant Benoît Cheyrou. Et une fois de plus, ses interventions ont déplu aux téléspectateurs de M6.

Umtiti prend cher

Ces derniers lui reprochent un manque de rythme dans ses prises de parole jugées sans intérêt. « Les analyses d'Umtiti non polémiques et tellement plates sont ennuyeuses », peut-on lire sur X, où un autre internaute s’interroge sur le choix de la chaîne. « Umtiti en troisième commentateur c'était pas obligé », s’est-il plaint à propos du champion du monde 2018, victime d’une comparaison peu flatteuse avec un personnage fictif contraint de reprendre sa respiration entre chaque syllabe à cause de son asthme. « Umtiti il parle comme Stevie dans Malcolm c'est un délire », a osé ce téléspectateur, qui serait probablement surpris d’entendre le consultant à la radio.
« Umtiti est aussi mauvais sur M6 qu'il est bon sur RMC », a en effet remarqué un autre utilisateur du réseau social. Face à Daniel Riolo notamment, Samuel Umtiti adopte un style beaucoup plus offensif. L’ex-Barcelonais se distingue avec des avis plus tranchés, comme lorsqu’il défend Kylian Mbappé ou quand il s’étonne du contraste entre les déclarations des Marocains et leur manque d’ambition dans le jeu. Le genre d’analyse qu’on ne lui demande peut-être pas sur M6.
Articles Recommandés
Lol La Bien Aide Il Va Prolonger
OL

L’OL l’a bien aidé, il va prolonger

Albert Gudmundsson Le Pari Risque De Lom En Attaque
OM

Albert Gudmundsson, le pari risqué de l'OM en attaque

Le Psg Le Vend A 50 Me Les Clubs Anglais Se Larrachent
PSG

Le PSG le vend à 50 ME, les clubs anglais se l'arrachent

le nouveau levier du barca cree une polemique internationale laporta 7 396717
Liga

210 ME en urgence, le Barça s'enfonce encore

Fil Info

10 juil. , 12:40
L’OL l’a bien aidé, il va prolonger
10 juil. , 12:20
Albert Gudmundsson, le pari risqué de l'OM en attaque
10 juil. , 12:00
Le PSG le vend à 50 ME, les clubs anglais se l'arrachent
10 juil. , 11:40
210 ME en urgence, le Barça s'enfonce encore
10 juil. , 11:20
Paris Sportifs : Espagne-Belgique, gagnez 240 euros sans risque
10 juil. , 11:10
Rennes passe sur Ligue 1+
10 juil. , 11:00
L’OL tient un phénomène, ce n’était pas du vent
10 juil. , 10:40
La Juventus rajoute 6 ME, le PSG en a marre
10 juil. , 10:35
TV : Espagne - Belgique, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Derniers commentaires

L’OL tient un phénomène, ce n’était pas du vent

on va jouer 2/3 fois contre QSG

Le parking-gate enflamme l'OL, Aulas se fait secouer

L'OL en prenait tout à sa charge et demande à présent aux supporters de participer à 50% par voiture. Le personnel, l'infra etc, ça coute du fric !

Le parking-gate enflamme l'OL, Aulas se fait secouer

OK mais combien vous payez ? 2 matchs à domicile par mois X 12,50 = 25€ X environ 10 mois de compétition = 250€. Et je ne parle que du championnat. Si tu y ajoutes les matchs européens et éventuellement des matchs à domicile de coupe de France, tu dépasses très facilement les 300€... Chuis pas lyonnais mais je l'aurais très mauvaise aussi franchement. C'est quoi qui justifie ce prix en plus ?? Parce que si ce parking était gratuit, c'est qu'il ne devait pas avoir des frais d'entretien et de fonctionnement titanesques... Ils vont te trouver des arguments en bois alors que le vrai argument seraen fait selon moi le remboursement de ce que le club doit. Mais faut que les lyonnais fassent comprendre à Lee que les français tirent de plus en plus la langue financièrement...

Le PSG le vend à 50 ME, les clubs anglais se l'arrachent

Mbaye 40 ou 50m€, tu le vends direct et l'amène à l'aéroport 🤣 Bon jeune joueur mais qui ne correspond pas forcément au style Luis Enrique

Alerte à l’OL, Mourinho met un énorme coup de pression sur Endrick

Honnetement en tant que supp de l'OL je ne suis pas sur qu'il apporte bcp plus que Nuamah... (à par la qualité de frappe)

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading