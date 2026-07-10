EdF : Un Français a encore déçu, la propagande continue

Aux commentaires sur M6, Samuel Umtiti subit une nouvelle vague de critiques après le match entre l’équipe de France et le Maroc (2-0) jeudi. Les téléspectateurs reprochent au consultant son manque de rythme et ses analyses sans intérêt.

Un Français n’a pas répondu aux attentes jeudi au Gillette Stadium de Boston. Rien à voir avec la prestation des Bleus , tout en maîtrise dans leur quart de finale du Mondial contre le Maroc. En revanche, la performance de Samuel Umtiti quelques mètres au-dessus du terrain a encore posé problème. L’ancien défenseur central était aux commentaires de la rencontre aux côtés du journaliste Xavier Domergue et de l’autre consultant Benoît Cheyrou. Et une fois de plus, ses interventions ont déplu aux téléspectateurs de M6.

Umtiti prend cher

Ces derniers lui reprochent un manque de rythme dans ses prises de parole jugées sans intérêt. « Les analyses d'Umtiti non polémiques et tellement plates sont ennuyeuses », peut-on lire sur X, où un autre internaute s’interroge sur le choix de la chaîne. « Umtiti en troisième commentateur c'était pas obligé », s’est-il plaint à propos du champion du monde 2018, victime d’une comparaison peu flatteuse avec un personnage fictif contraint de reprendre sa respiration entre chaque syllabe à cause de son asthme. « Umtiti il parle comme Stevie dans Malcolm c'est un délire », a osé ce téléspectateur, qui serait probablement surpris d’entendre le consultant à la radio.

« Umtiti est aussi mauvais sur M6 qu'il est bon sur RMC », a en effet remarqué un autre utilisateur du réseau social. Face à Daniel Riolo notamment, Samuel Umtiti adopte un style beaucoup plus offensif. L’ex-Barcelonais se distingue avec des avis plus tranchés, comme lorsqu’il défend Kylian Mbappé ou quand il s’étonne du contraste entre les déclarations des Marocains et leur manque d’ambition dans le jeu. Le genre d’analyse qu’on ne lui demande peut-être pas sur M6.