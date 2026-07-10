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Paris Sportifs : Espagne-Belgique, gagnez 240 euros sans risque

Paris Sportifs10 juil. , 11:20
parredaction
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La France a validé son billet en demi-finales de la Coupe du monde, mais qui sera son adversaire ?
Cela se jouera ce vendredi soir entre la Belgique et l’Espagne. La Roja sera la grande favorite. Les Espagnols devront néanmoins se méfier des Diables Rouges. Vexée par la polémique autour de Folarin Balogun, la sélection dirigée par Rudi Garcia vient de réaliser son meilleur match de la compétition contre les Etats-Unis (4-1). Il sera intéressant de voir si les Belges poursuivront sur leur lancée ce vendredi 10 juillet à 21h00 au SoFi Stadium de Los Angeles.
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Derniers commentaires

Alerte à l’OL, Mourinho met un énorme coup de pression sur Endrick

C'est quoi cette obsession OL-ENdrick? il ne reviendra pas ni en pret ni sous une autre forme, alors arretez!!

L’OL tient un phénomène, ce n’était pas du vent

ça sent très bon la bonne pioche .

Officiel : Rennes fait signer Bryan Reynolds

Free guy

Direction les demies, la France ne laisse aucune chance au Maroc

Commentaire d'un énorme débile bas du front. Il est arabe alors ses parents ont profité des aides ? quoi de plus étonant qu'un vieux rastèke sudiste.

France-Maroc : 91 % des 15-34 ans était devant le match

vache. c est le seul truc que tu sais dire. ça vole pas haut qd meme

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