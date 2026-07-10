Albert Gudmundsson, le pari risqué de l'OM en attaque

L'OM avance timidement sur des premières pistes pour renforcer son attaque. Le nom d'Albert Gudmundsson est évoqué dans la presse italienne. Pas de quoi rassurer les supporters.

A la recherche d’un joueur capable de donner un peu plus de volume à son attaque en raison du futur départ de Mason Greenwood, l'OM cible Albert Gudmundsson. Il faut dire que son club actuel, la Fiorentina, l'a mis en vente seulement un an après son arrivée pour 16,5 ME en provenance de la Genoa. Rodé au championnat italien, l’Islandais est un attaquant de soutien ou milieu offensif assez complet, même s’il marque peu.

Son profil intéresse en tout cas plusieurs clubs selon la Nazione, qui évoque l’intérêt de l’OM, mais aussi de l’Atalanta Bergame et plusieurs équipes de Premier League. Un transfert solide est donc à l’étude, même si pour le moment, comme dans tous ses dossiers, Marseille est en position d’attente faute de pouvoir passer à l’action.

L'OM regarde en Italie

Gudmundsson est valorisé à 12 millions d’euros, même si, avec ses 29 ans et sa saison moyenne, il pourra difficilement partir pour une somme plus importante que cela. L’attaquant islandais ne fait en tout cas pas vraiment rêver les supporters marseillais qui ont réagi à cette rumeur arrivée d’Italie.

« Y'a qu'a regarder ces stats , ces data et son prix estimer pour voir que c'est juste une mauvaise idée clairement », « il est rincé, vieux et cher, le profil classique de notre club de merde effectivement », ont tempéré des supporters de l’OM pas vraiment emballés par cette piste. Pour le moment, les suiveurs du club provençal n’ont en tout cas pas grand chose à se mettre sous la dent, et Grégory Lorenzi travaille quelques pistes sans aller bien loin, en raison des moyens très limités dont il dispose. Autant dire que le transfert de Mason Greenwood, annoncé proche de Fenerbahçe comme de l’Atlético de Madrid, est espéré rapidement à l’OM pour enfin envisager de passer à l’action dans le recrutement.