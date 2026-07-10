Albert Gudmundsson, le pari risqué de l'OM en attaque

on va jouer 2/3 fois contre QSG
L'OL en prenait tout à sa charge et demande à présent aux supporters de participer à 50% par voiture. Le personnel, l'infra etc, ça coute du fric !
OK mais combien vous payez ? 2 matchs à domicile par mois X 12,50 = 25€ X environ 10 mois de compétition = 250€. Et je ne parle que du championnat. Si tu y ajoutes les matchs européens et éventuellement des matchs à domicile de coupe de France, tu dépasses très facilement les 300€... Chuis pas lyonnais mais je l'aurais très mauvaise aussi franchement. C'est quoi qui justifie ce prix en plus ?? Parce que si ce parking était gratuit, c'est qu'il ne devait pas avoir des frais d'entretien et de fonctionnement titanesques... Ils vont te trouver des arguments en bois alors que le vrai argument seraen fait selon moi le remboursement de ce que le club doit. Mais faut que les lyonnais fassent comprendre à Lee que les français tirent de plus en plus la langue financièrement...
Mbaye 40 ou 50m€, tu le vends direct et l'amène à l'aéroport 🤣 Bon jeune joueur mais qui ne correspond pas forcément au style Luis Enrique
Honnetement en tant que supp de l'OL je ne suis pas sur qu'il apporte bcp plus que Nuamah... (à par la qualité de frappe)
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