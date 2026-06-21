OM : Deux clubs français arrivent pour Hamed Traoré

qu'on se débarrasse vite de tout ces joueurs estampillés Textor. c'est par définition, des arnaques.
il est vert quoi... donc moche
Mais t'es juste un abrutis de première qualité !!!! Tu te pignol sur tes chatons du cirque Pinder mais t'es toujours fourré sur les articles de l'OM 😂🤣 t'es vraiment un gogole atteint du syndrome de Stockholm
Deja doit pas avoir beaucoup de lyonnais qui l'on achèté 😂
Dans le genre flop il est pas mal lui. Il finira sa carrière en D2 au kosovo
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Loading
🚨Le Genoa et Hamed Junior Traoré 🇨🇮 auraient un accord verbal. Les négociations sont en cours entre le club italien et l’OM. #TeamOM #MercatOM | 🗞️ @francGuerrieri