OM : Deux clubs français arrivent pour Hamed Traoré

Absent pendant la moitié de la saison, Hamed Junior Traoré fait néanmoins saliver du monde en ce début de mercato. Le Genoa n'est plus seul sur le coup.

Très décevant cette saison en raison de deux longues indisponibilités, Hamed Junior Traoré possède néanmoins un potentiel qui convainc beaucoup de monde. L’OM a ainsi levé rapidement son option d’achat en provenance de Bournemouth, pour un transfert de 7,5 millions d’euros. Malgré cette décision, le voir rester à Marseille n’est pas gagné. Le club provençal a besoin de vendre du monde et Hamed Junior Traoré possède une très belle cote. A 26 ans, le milieu offensif a déjà beaucoup voyagé et son passage en Italie a marqué les esprits. Ainsi, le Genoa fait le forcing depuis plusieurs jours pour essayer de récupérer l’Ivoirien.

Auxerre et Nice tentent leur chance

Mais selon les informations de La Provence, le club de Serie A n’est plus seul sur le coup. L’OGC Nice et l’AJ Auxerre rêvent de récupérer le joueur déjà passé par le club bourguignon. L’AJA a proposé un prêt pour récupérer un joueur qui avait brillé à l’Abbé-Deschamps entre 2024 et 2025. De son côté, Nice a bien l’intention de se renforcer après avoir connu une saison compliquée, qui va impliquer de nombreux départs.

Il n’est pas certain que les enchères soient spectaculaires dès le départ, mais Traoré devient de fait l’un des joueurs de l’effectif de l’OM les plus courtisés. Le joueur avait déclaré en fin de saison dernière qu’il espérait bien montrer sa valeur à Marseille s’il devait rester en Provence. Ce n’est désormais plus certain du tout, même si le club phocéen n’a toujours pas réussi la moindre offre à l’heure actuelle.

Mais en attendant, Hamed Junior Traoré a discuté avec le Genoa, trouvant même un accord pour son futur contrat si jamais les deux clubs trouvaient un terrain d’entente.