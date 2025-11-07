OM : Marseille déclare la guerre à Jérôme Rothen

Ça chauffe entre Jérome Rothen et Ali Zarrak, le bras droit de Mehdi Benatia. Le dirigeant de l'OM a ressorti des captures d'écran de discussions avec Jérome Rothen pour essayer de l'humilier.

Hormis Greenwood et Rulli, le reste est à jeter ! Il y a eu erreur de casting ! Qui a fait cette équipe ? », a balancé l’animateur de RMC, dans un message forcément adressé à Mehdi Benatia et Pablo Longoria, qui ont construit justement cette équipe. Règlement de comptes autour de l’Olympique de Marseille. Après le match de l’OM face à l’Atalanta, Jérome Rothen a dégommé le niveau des joueurs marseillais, laissant sous entendre que les dirigeants n’ont pas recruté cet été un seul joueur capable de tenir tête en Ligue des Champions. «», a balancé l’animateur de RMC, dans un message forcément adressé à Mehdi Benatia et Pablo Longoria, qui ont construit justement cette équipe.

Des critiques très vives, qui remettent en cause le travail des dirigeants marseillais, et qui ont provoqué une vive réaction. Ali Zarrak, bras droit de Mehdi Benatia, a ainsi réglé ses comptes en public, affichant tout simplement des messages privés de Jérome Rothen dans un échange avec lui où il venait demander à plusieurs reprises des places pour les matchs de l’OM.

« C'est moche de cracher dans la soupe, l'année dernière quand tu demandais des places en salon VIP (entre 4 et 8 / match) pour tous nos matchs, l'OM n'était pas à jeter la, la soupe était bonne hein », a balancé le dirigeant marseillais, connu pour être pour le moins clivant dans son utilisation de méthodes musclées pour parvenir à ses fins selon L’Equipe.

Nul doute que Jérome Rothen profitera de son futur temps d’antenne pour répondre à cette sortie où ses demandes de places auprès de Mehdi Benatia pour assister aux matchs de l’OM sont mises sur la place publique. Il n’en reste pas moins que, malgré cela, c’était mal connaitre l’ancien joueur du PSG de croire que cela allait l’empêcher de « cracher dans la soupe » s’il estimait devoir le faire.

A la vue des réactions des supporters marseillais, l’initiative d’Ali Zarrak n’a guère été appréciée. Entre le fait de dévoiler des conversations privées et celui d’espérer que les invitations au Vélodrome vont provoquer des avis un peu plus positifs sur l’OM, la prise de parole publique n’a pas vraiment convaincu. Correspondant de L'Equipe à Marseille, Mathieu Grégoire a également fait part de sa stupéfaction face à cette sortie lunaire : « Mais du coup, Ali, qu’est ce que tu sous-entends? Que vous achetez les opinions des chroniqueurs et les articles des journalistes? »