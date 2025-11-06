l om s enflamme pour le phenomene robinio vaz iconsport 266745 0220 397739

OM : Robinio Vaz dragué officiellement par le Sénégal

OM06 nov. , 21:30
parQuentin Mallet
0
En pleine explosion avec l'Olympique de Marseille depuis le début de la saison, Robinio Vaz (18 ans) voit déjà les portes de la sélection sénégalaise s'ouvrir à lui. Le sélectionneur des Lions de la Teranga a confirmé qu'il discutait avec son entourage.
Avec la qualification pour la Ligue des champions obtenue au terme d'une saison rocambolesque, l'Olympique de Marseille n'avait pas d'autres choix que de se renforcer à tous les étages pour permettre à Roberto De Zerbi d'évoluer sur plusieurs tableaux. C'est donc dans ce contexte que quatre joueurs à vocation offensive ont fait leur arrivée pour compléter l'effectif. Mais au final, c'est le jeune Robinio Vaz qui est en train de s'attirer toute la lumière, lui qui sort tout droit de la réserve phocéenne.
R. Vaz

R. Vaz

FranceFrance Âge 18 Attaquant

Champions League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs10
Buts4
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
A seulement 18 ans, le natif de Mantes-la-Jolie montre déjà des qualités sensationnelles qui ont fait chavirer plus d'une fois le Vélodrome. Auteur de 4 buts et 2 passes décisives en 10 matchs de Ligue 1, avec une moyenne de 28 minutes jouées par match seulement, l'attaquant de pointe a tapé dans l'oeil de Pape Thiaw, le sélectionneur du Sénégal.

Robinio Vaz déjà sélectionnable

Après être passé par les équipes de France jeunes, de U16 à U20, Robinio Vaz a les portes du Sénégal qui lui sont ouvertes. En conférence de presse, Pape Thiaw a confirmé qu'il faisait le nécessaire pour le convaincre de répondre à l'appel des Lions de la Teranga. « C'est une demande nationale. En tant que sélectionneur, depuis le début, je me suis rapproché de sa famille. Les discussions continuent, mais on verra plus tard », a-t-il déclaré après l'annonce du groupe de joueurs convoqués pour le match amical face au Brésil le 15 novembre prochain.
Si Robinio Vaz finit par accepter la proposition, il rejoindrait alors Ibrahim Mbaye (17 ans, PSG) et Mamadou Sarr (20 ans, Strasbourg) qui ont, eux, fait le choix du Sénégal au détriment de celui de l'équipe de France.
0
Articles Recommandés
Conference League
Europa Conference League

CL : Programme TV et résultats de la 3e journée

Europa League
Europa League

EL : Programme TV et résultats de la 4e journée

Betis OL
OL

EL : Lâché par sa défense, l'OL prend l’eau à Séville

Stras CL
RCSA

CL : Strasbourg réussit son coup en Suède

Fil Info

23:02
CL : Programme TV et résultats de la 3e journée
22:59
EL : Programme TV et résultats de la 4e journée
22:55
EL : Lâché par sa défense, l'OL prend l’eau à Séville
22:53
CL : Strasbourg réussit son coup en Suède
22:33
Léo Dubois prend sa retraite à 31 ans
22:26
OGCN : Haise détruit ses joueurs après la nouvelle claque en EL
22:00
PFC : Concurrence déloyale, c’est déjà fini pour Trapp
21:00
Nantes : Une absence très inquiétante avant Le Havre

Derniers commentaires

Betis Séville - OL : les compos (21h00 sur Canal+)

La VAR ne change rien du tout... les arbitres font ce qu'ils veulent. À 11 contre 10... le match aurait sans doute tourné à l'avantage de l'OL... mais bon... il y en aura toujours qui préfèreront garder leurs œillères.

Betis Séville - OL : les compos (21h00 sur Canal+)

Et bah Séville c’est très pauvre. C’est d’autant plus frustrant de voir autant d’imprécisions et de stérilité

Le PSG avoue son erreur, 3 joueurs arrivent

Rodrigo Moraaaa !!!

Betis Séville - OL : les compos (21h00 sur Canal+)

Satriano, à part run and press, il a d'autres talents? Parce que j'ai l'impression que marquer il sait pas trop ce que c'est ^^

Le PSG avoue son erreur, 3 joueurs arrivent

Moi qui adore ....bouaddi.....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading