OM : Robinio Vaz dragué officiellement par le Sénégal

En pleine explosion avec l'Olympique de Marseille depuis le début de la saison, Robinio Vaz (18 ans) voit déjà les portes de la sélection sénégalaise s'ouvrir à lui. Le sélectionneur des Lions de la Teranga a confirmé qu'il discutait avec son entourage.

Avec la qualification pour la Ligue des champions obtenue au terme d'une saison rocambolesque, l' Olympique de Marseille n'avait pas d'autres choix que de se renforcer à tous les étages pour permettre à Roberto De Zerbi d'évoluer sur plusieurs tableaux. C'est donc dans ce contexte que quatre joueurs à vocation offensive ont fait leur arrivée pour compléter l'effectif. Mais au final, c'est le jeune Robinio Vaz qui est en train de s'attirer toute la lumière, lui qui sort tout droit de la réserve phocéenne.

R. Vaz France • Âge 18 • Attaquant Champions League Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 10 Buts 4 Passes décisives 2 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0

A seulement 18 ans, le natif de Mantes-la-Jolie montre déjà des qualités sensationnelles qui ont fait chavirer plus d'une fois le Vélodrome. Auteur de 4 buts et 2 passes décisives en 10 matchs de Ligue 1, avec une moyenne de 28 minutes jouées par match seulement, l'attaquant de pointe a tapé dans l'oeil de Pape Thiaw, le sélectionneur du Sénégal.

Robinio Vaz déjà sélectionnable

Après être passé par les équipes de France jeunes, de U16 à U20, Robinio Vaz a les portes du Sénégal qui lui sont ouvertes. En conférence de presse, Pape Thiaw a confirmé qu'il faisait le nécessaire pour le convaincre de répondre à l'appel des Lions de la Teranga. « C'est une demande nationale. En tant que sélectionneur, depuis le début, je me suis rapproché de sa famille. Les discussions continuent, mais on verra plus tard », a-t-il déclaré après l'annonce du groupe de joueurs convoqués pour le match amical face au Brésil le 15 novembre prochain.

Si Robinio Vaz finit par accepter la proposition, il rejoindrait alors Ibrahim Mbaye (17 ans, PSG) et Mamadou Sarr (20 ans, Strasbourg) qui ont, eux, fait le choix du Sénégal au détriment de celui de l'équipe de France.