ICONSPORT_249295_0050
Willy Delajod

L'arbitre de OM-Brest désigné, le cauchemar revient

OM06 nov. , 20:30
parQuentin Mallet
0
L'arbitre de la rencontre entre l'Olympique de Marseille et Brest, qui aura lieu ce samedi 8 novembre à 17h, a été désigné par la FFF. Un choix qui va rappeler de vieux souvenirs aux supporters phocéens.
L'OM et les arbitres ne font pas bon ménage en ce moment. Face à l'Atalanta, toute la sphère phocéenne a hurlé au scandale après la main non sifflée sur Ederson et le but inscrit par la formation italienne dans la foulée. Une action qui a littéralement changé le cours d'un match au bout duquel les hommes de Roberto De Zerbi se seraient bien contentés du point du nul. Place désormais à la réception de Brest, ce samedi 8 novembre à 18h, pour tenter de rebondir devant des supporters qui espèrent une copie plus convaincante que les cinq dernières. A deux jours du match, la FFF a désigné le corps arbitral qui officiera lors de la partie. Au sifflet, un certain Willy Delajod, avec qui l'OM partage un passif particulièrement délicat.

Willy Delajod au sifflet de OM-Brest

Comme à chaque désignation d'arbitre, les supporters ont des raisons de croire que le choix n'est pas le bon. Cette fois-ci, avec Willy Dejalod, les Phocéens retrouvent un arbitre croisé à 18 reprises dans des matchs officiels, pour 7 victoires, 5 nuls et 6 défaites. Un bilan honorable, mais qui ne masque pas plusieurs événements controversés. En 2021, c'est cet arbitre qui était tenu de gérer le match de Coupe de France face au Canet Roussillon. Un match qui s'était soldé par une défaite humiliante (2-1).
Ce n'est d'ailleurs pas tout, puisque Willy Delajod était au sifflet du match de l'OM face à Lille au Vélodrome en décembre 2024, à l'issue duquel ce dernier avait porté plainte après des insultes et des menaces reçues. En tout cas, pour la rencontre entre Marseille et Brest, il sera assisté de Valentin Evrard et de Yannick Boutry, avec Thierry Bouille en quatrième arbitre, tandis que la VAR est confiée à Cyril Gringoire et Yann Flament.
0
