OM : Lorenzi refuse le projet low-cost annoncé

C'était le grand jour à l'OM, puisque ce mercredi, Stéphane Richard présentait officiellement Bruno Genesio et Grégory Lorenzi. Ce dernier a été interrogé sur la manière dont il allait pouvoir faire un mercato avec de telles finances, et il ne s'est pas caché.

Au lendemain de l'annonce du transfert de Mason Greenwood à Fenerbahçe , le nouveau patron du recrutement de l'Olympique de Marseille faisait face aux médias. Arrivé de Brest, Grégory Lorenzi est bien conscient que les supporters de l'OM sont très inquiets sur l'équipe qui sera alignée la saison prochaine, dans la mesure où les finances sont exsangues et que la DNCG a un oeil très attentif sur les comptes marseillais, l'OM ayant une masse salariale sous contrôle. Mais si la tâche sera difficile pour Grégory Lorenzi, elle n'est pas impossible. Le directeur sportif de l'Olympique de Marseille a confiance, et il est convaincu que le club phocéen aura une équipe séduisante la saison prochaine en Ligue 1 et en Europa Ligue.

L'OM ne sera pas une petite équipe de Ligue 1

Grégory Lorenzi n'a pas voulu vendre du rêve, compte tenu de la situation, mais il promet de mettre tout en oeuvre pour que les fans marseillais viennent au Vélodrome avec plaisir. « Vous connaissez la situation économique du club qui est inquiétante. Je ne vais pas dire qu'on n'écoutera pas d'offre intéressante pour des joueurs majeurs, mais tout le monde ne partira pas. On a un objectif financier clair et des contraintes fixées par DNCG. Mais, on veut une équipe compétitive et pour cela il faut faire des efforts. Ce n'est pas simple à réaliser mais c'est mon rôle de trouver ce juste milieu pour avoir une équipe compétitive que les gens seront contents de voir chaque week-end », a précisé Grégory Lorenzi, qui n'a évidemment pas voulu donner de détails sur les joueurs susceptibles de partir.

Cependant, le directeur sportif de l'Olympique de Marseille a tout de même fixé son projet, mettant un petit tacle aux anciens dirigeants. « Il faudra des joueurs d'expérience, qui connaissent la Ligue 1 et l'Europe. Il nous faudra aussi des jeunes et il faudra trouver l'équilibre pour avoir un groupe homogène. Mais tout ça passe par une synergie entre tous les joueurs. Important d'avoir des joueurs de caractère, des joueurs de talent, des jeunes à faire progresser. Mais un projet et un groupe, ce n'est pas sur un seul mercato. C'est sur le moyen et long terme. Si chaque année on fait partir 10-15 joueurs et qu'on en recrute autant, ce n'est pas bon », a fait remarquer Grégory Lorenzi. Les oreilles de Pablo Longoria et Medhi Benato ont probablement sifflé.