Olise nouveau Zidane ? Il présente ses excuses

Après la défaite de l’équipe de France en demi-finale du Mondial contre l’Espagne (2-0) mardi, Daniel Riolo a présenté ses excuses aux auditeurs de l’After. Le journaliste admet leurs mauvaises analyses sur le niveau réel des Bleus.

Présentée comme la grande favorite de ce Mondial 2026 l’équipe de France n’a pas fait le poids contre l’Espagne. Les Bleus ont subi la loi de la Roja et n’ont absolument pas justifié leur statut. Personne ne l’a vu venir, pas même l’After et ses différents chroniqueurs. Après la demi-finale à sens unique, Daniel Riolo a lui-même admis son erreur d’analyse et présenté ses excuses aux auditeurs de RMC.

« Pour la première fois en 20 ans d'After, je vais le dire, on s'est laissé emporter et je le dis, on a raconté n'importe quoi. On a tous été grisés. Olise-Mbappé, c'était la meilleure paire qu'on n'avait jamais eue dans l'histoire des Bleus. Olise a été mis à la table de Zidane et Platini alors qu'il n'est même pas à la cuisine pour l'instant, a avoué le journaliste. Je m'en veux terriblement ce soir parce que je pense que dans cette Coupe du monde on est passé à côté. Je ne sais pas si c'est la formule ou New-York qui nous est monté à la tête mais on a fait n'importe quoi, on a raconté n'importe quoi et je m'en veux terriblement. (…) A la demi-finale de l'Euro 2024 (2-1), on s'était déjà fait promener, mais pas comme ce soir. La déception est d'autant plus grande et notre erreur d'analyse est encore plus grande. Ça entre dans le cadre de nos analyses merdiques. »

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« On a été pris par un engouement et il va falloir que l'on s'en détache à un moment. Je m'en veux terriblement, on a raconté n'importe quoi ! On a cru jusqu'au bout à la formule à quatre devant. On a fini par baisser la tête après trois matchs alors qu'au début on n'arrêtait pas de dire : "avec cette formule à quatre devant, quand il y aura une grosse équipe, on n'y croit pas…" On s'est couché », a regretté Daniel Riolo, tombé de haut après cette désillusion tricolore.