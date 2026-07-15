Mbappe Dembele

Olise nouveau Zidane ? Il présente ses excuses

Equipe de France15 juil. , 13:30
parEric Bethsy
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Après la défaite de l’équipe de France en demi-finale du Mondial contre l’Espagne (2-0) mardi, Daniel Riolo a présenté ses excuses aux auditeurs de l’After. Le journaliste admet leurs mauvaises analyses sur le niveau réel des Bleus.
Présentée comme la grande favorite de ce Mondial 2026, l’équipe de France n’a pas fait le poids contre l’Espagne. Les Bleus ont subi la loi de la Roja et n’ont absolument pas justifié leur statut. Personne ne l’a vu venir, pas même l’After et ses différents chroniqueurs. Après la demi-finale à sens unique, Daniel Riolo a lui-même admis son erreur d’analyse et présenté ses excuses aux auditeurs de RMC.
« Pour la première fois en 20 ans d'After, je vais le dire, on s'est laissé emporter et je le dis, on a raconté n'importe quoi. On a tous été grisés. Olise-Mbappé, c'était la meilleure paire qu'on n'avait jamais eue dans l'histoire des Bleus. Olise a été mis à la table de Zidane et Platini alors qu'il n'est même pas à la cuisine pour l'instant, a avoué le journaliste. Je m'en veux terriblement ce soir parce que je pense que dans cette Coupe du monde on est passé à côté. Je ne sais pas si c'est la formule ou New-York qui nous est monté à la tête mais on a fait n'importe quoi, on a raconté n'importe quoi et je m'en veux terriblement. (…) A la demi-finale de l'Euro 2024 (2-1), on s'était déjà fait promener, mais pas comme ce soir. La déception est d'autant plus grande et notre erreur d'analyse est encore plus grande. Ça entre dans le cadre de nos analyses merdiques. »

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« On a été pris par un engouement et il va falloir que l'on s'en détache à un moment. Je m'en veux terriblement, on a raconté n'importe quoi ! On a cru jusqu'au bout à la formule à quatre devant. On a fini par baisser la tête après trois matchs alors qu'au début on n'arrêtait pas de dire : "avec cette formule à quatre devant, quand il y aura une grosse équipe, on n'y croit pas…" On s'est couché », a regretté Daniel Riolo, tombé de haut après cette désillusion tricolore.
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il a rien trouvé il invente lol depuis quand un club acheteur doit donner des sous au club qui l'a vendu mdr

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Allez c’est reparti pour un tour de manège marseillais 😂😂😂 chaque année c’est le même refrain !! Champion en fin de saison, l’Europe va tremblé etc….

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Donc le club qui lui a fait gagné 3 trophées des champions,3 l1,2 coupes de France,une super coupe de l'UEFA,une coupe intercontinentale de la FIFA et 2 ldc en 3 ans n'en font pas un top club mondial?

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tant que le club aura comme proprietaire des gens de type basanés il deversera sa haine dessus,une facon detourné d'afficher son racisme latent

Greenwood crache sur Diego Simeone, l'OM hallucine

T’avais dit pareil pour boeteng ?🧐il me semble que non aux contraires mais bien évidemment ça touche un marseillais alors ça frétille direct

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