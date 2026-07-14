6 départs actés, l’OM économise 1,57 ME par mois

6 départs actés, l’OM économise 1,57 ME par mois

OM14 juil. , 20:00
parCorentin Facy
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Sanctionné par l’UEFA et par la DNCG et dans l’obligation de vendre pour renflouer ses caisses et diminuer sa masse salariale, l’OM a déjà bien oeuvré en ce sens grâce à six départs déjà actés.
Epaulés par un certain Medhi Benatia, toujours influent à l’Olympique de Marseille pour filer un coup de main sur les ventes de joueurs, Grégory Lorenzi et Stéphane Richard sont à pied d’oeuvre pour répondre aux exigences de l’UEFA et de la DNCG. Les deux instances ont sanctionné le club phocéen en lui demandant de réduire considérablement sa masse salariale de quasiment la moitié. Le départ de Mason Greenwood va soulager les finances olympiennes puisque l’Anglais percevait 450.000 euros par mois à Marseille. Ce n’est pas le seul départ qui va permettre au comptable du club phocéen de mieux respirer.
Le compte spécialisé sur X @Droit_au_but a fait un bilan complet des joueurs qui ont quitté le club cet été, salaires à l’appui pour voir ce que l’OM économise concrètement. En plus de Mason Greenwood, l’Olympique de Marseille a acté le départ d’Hamed Junior Traoré, prêté avec option d’achat au Genoa avec prise en charge de 100% de son salaire par le club italien. L’ancien joueur de Bournemouth percevait 320.000 euros par mois à Marseille.

Des départs qui allègent la masse salariale 

Un salaire proche de celui de Benjamin Pavard (350.000 euros par mois), qui a lui aussi fait ses valises à l’issue de son prêt à l’Inter Milan. Deux autres joueurs à très gros salaire ont quitté le club puisqu’ils n’étaient que prêtés, respectivement par le RB Leipzig et par Arsenal : Arthur Vermeeren et Ethan Nwaneri, qui émargeaient à 200.000 euros par mois. En fin de contrat, Bilal Nadir qui va prendre la direction de la Bundesliga percevait lui un salaire plus modeste de 50.000 euros par mois selon le compte X.

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Au total, c’est donc 1,57 millions d’euros mensuels que l’Olympique de Marseille va économiser grâce à tous ces départs. Cela pourrait être une bonne nouvelle si dans le même temps, Faris Moumbagna, Amine Harit, Bamo Meïté, Derek Cornelius et Ulisses Garcia n’avaient pas fait leur retour à l’OM après leurs prêts respectifs aux quatre coins de l’Europe. Des joueurs qui, pour la plupart, seront sur le marché même si rien n’interdit à l’un d’entre eux de gagner sa place dans l’effectif aux yeux de Bruno Genesio.
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si tu connais la fin change de chaine, géni

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C'est fini l Espagne ne va pas laisser des espaces , surtout que l Espagne ils connaissent très bien mbappé et dembelé ils savent comment faire pour pas leurs laisser des espaces

6 départs actés, l’OM économise 1,57 ME par mois

Oui c est bien mais il faudra voir le classement finale ! Et ca fait deja peur

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Julien , c'est qui ce golmon ? Si on en est a écouter les Tiktokeurs pour faire un article , alors Foot01 devrait annoncer que la terre est plate, un tiktokeur avec 100 000 abonnés le dit !

Bouaddi ne signera pas au PSG, la raison dévoilée

Et merde c etait mon joueur préféré du mercato !! .

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