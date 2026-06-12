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Hugo Magnetti

OM : Lorenzi ramène déjà un Brestois à Marseille

OM12 juin , 15:00
parQuentin Mallet
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A la recherche de renforts dans l'entrejeu, l'Olympique de Marseille a coché le nom d'Hugo Magnetti (28 ans). Un joueur doté d'une grande expérience de la Ligue 1 que Grégory Lorenzi, ancien Brestois, veut ramener à Marseille.
Le mercato de l'Olympique de Marseille aura vraisemblablement un côté moins bling-bling que ce que l'on a pu voir sous sous Pablo Longoria et Medhi Benatia. Avec l'arrivée de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif combinée à des difficultés financières freinantes, le mercato estival à venir sera axé sur des joueurs de collectifs, peu enclins à l'individualisme et, surtout, peu coûteux. En préparation de la saison prochaine, les dirigeants phocéens ont constaté des besoins dans l'entrejeu et ont coché le nom de Hugo Magnetti, l'expérimenté milieu de terrain du Stade Brestois.

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L'OM se penche sur Magnetti

C'est en tout cas ce qu'affirme La Minute OM sur X, qui indique que le joueur de 28 ans fait partie des profils appréciés par la direction marseillaise en vue d'un renforcement de l'entrejeu cet été. Pour rappel, Hugo Magnetti est né à Marseille et a sans aucun doute des souvenirs de son passage dans les équipes de jeunes phocéennes lorsqu'il avait entre 6 et 9 ans. Depuis 2017, Magnetti porte le maillot du Stade Brestois et cumule 207 matchs toutes compétitions confondues avec son club de toujours.
L'intérêt de l'OM pour lui est compréhensible en tous points : c'est un joueur rodé aux exigences de la Ligue 1, né à Marseille, et, qui plus est, qui a connu la Ligue des champions avec Brest, lui qui a inscrit le premier but de l'histoire du club breton dans la plus prestigieuse des compétitions. Auteur d'une saison dernière pleine (33 apparitions sur 34 possibles en championnat, 1 but et 2 passes décisives), Magnetti n'est évalué qu'à 6 millions d'euros par Transfermarkt. Une recrue plus qu'intéressante pour les Phocéens, donc.
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Jamais de la vie peut être qu à Everton il y avait 2 sacrifiés dans la recup a ses cotés , car lui il court toujours dans le vide et ce n est pas ses 2 ou 3 gris gris dans un match qui vont changer les affaires … à moins que dorénavant il ai appris à se lever le Luc pour l équipe 🙄👀👍🏾

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