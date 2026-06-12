OM : McCourt doit payer en urgence, il en a marre

Frank McCourt n'a pas fini de payer pour remettre l'OM à flots. Le propriétaire américain va devoir lâcher de l'argent très rapidement pour son nouvel organigramme.

A la recherche de nouveaux investisseurs, ou même d’acheteurs selon d’autres sources, Frank McCourt n’avance pas dans cette quête. Conséquence inévitable, il doit régler la note à chaque fin de saison et a mis plusieurs centaines de millions d’euros dans l’OM pour éponger le déficit. Avec le départ de Pablo Longoria, remplacé par Stéphane Richard, le propriétaire américain entend mettre fin à la gabegie. Et tant pis si la politique provoque un serrage de ceinture général.

Il va falloir payer pour Beye et Lorenzi

Mais en attendant que cela porte les fruits, l’Olympique de Marseille a encore besoin de l’argent de McCourt. En effet, outre la sanction attendue de l’UEFA et les déboires pour équilibrer les comptes face à la DNCG, l’été est déjà très couteux pour le businessman de Boston.

En effet, les manoeuvres déjà effectuées ou à venir vont coûter cher. Il y a tout d’abord Grégory Lorenzi, recruté en fin de contrat à Brest mais qui avait signé pour Nice. L’OM va très probablement devoir régler une ardoise, à l’amiable ou devant les tribunaux, pour mettre fin à ce conflit avec le club azuréen. Dommage pour un dirigeant qui était libre. Enfin, pour faire signer Bruno Genesio, il faudra faire partir Habib Beye, qui se voyait bien continuer à Marseille et ne compte pas se mettre à la faute, obligeant l’OM à payer pour le libérer de son contrat.

C’est à ce prix que le boss de l’OM pourra lancer les grandes manoeuvres de la saison. Surtout que des rentrées d’argent sont attendues, mais pour le moment, en dehors de quelques contacts, même la vente de Mason Greenwood est loin de sa conclusion. Et avec le passage devant la DNCG attendu pour la fin du mois de juin, et un déficit prévisionnel de près de 100 millions d’euros, McCourt n’a pas fini de régler l’addition à l’OM. De quoi mieux comprendre pourquoi le propriétaire veut un nouvel investisseur ou bien une vente du club. Mais à l’heure actuelle, la formation provençale ne fait pas vraiment rêver.