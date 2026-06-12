L’OM a flashé sur un Parisien à 20 ME

Dans l’incertitude avant les verdicts de la DNCG et de l’UEFA, l’Olympique de Marseille prépare son recrutement. Les dirigeants marseillais suivent notamment la situation du jeune Français Mohamadou Kanté, relégué en deuxième division anglaise avec West Ham.

L’Olympique de Marseille devra patienter avant de dégainer. Pour sortir indemne de son passage devant la DNCG, le club phocéen, également sous la menace de l’UEFA, doit surtout vendre et rééquilibrer ses comptes avant le 30 juin. Son actualité tourne donc autour des potentiels départs de Mason Greenwood, Amine Gouiri ou encore Emerson Palmieri. Il n’empêche que Grégory Lorenzi ne s’interdit pas d’étudier des pistes pour le recrutement en attente. Le nouveau directeur sportif reste attentif au marché et suit notamment le dossier Mohamadou Kanté (20 ans).

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Selon les informations de Foot Mercato , l’Olympique de Marseille fait partie des courtisans du milieu de West Ham. Comme l’AS Monaco , le cinquième de Ligue 1 a repéré une belle opportunité dans la mesure où les Hammers, relégués en deuxième division anglaise, ne retiendront pas le Français. De sérieux obstacles vont cependant compliquer la tâche des Marseillais. Même s’il n’a participé qu’à 11 matchs de Premier League cette saison, sans jamais débuter les rencontres, Mohamadou Kanté garde une cote élevée aux yeux de ses dirigeants qui attendent 20 millions d’euros pour son transfert.

L’Olympique de Marseille pourrait plutôt solliciter un prêt avec option d'achat du milieu sous contrat jusqu’en 2031, tout en espérant que ses nombreux concurrents ne transmettront pas d’offres plus satisfaisantes. En plus de l’AS Monaco, nos confrères ajoutent que le natif de la capitale française, formé au Paris FC, plaît à une vingtaine de clubs européens, que ce soit en Angleterre, en Allemagne, en Italie et même en Autriche. Ce puissant milieu de terrain (1,90m) à l’aise des deux pieds aura donc l’embarras du choix.