OM : Lorenzi interdit un transfert sur le gong

OM : Lorenzi interdit un transfert sur le gong

OM02 sept. , 13:00
parQuentin Mallet
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En plus de Quinten Timber, l'Olympique de Marseille aurait pu acter un autre départ lors de la dernière journée du mercato. Mais Grégory Lorenzi a finalement bloqué le transfert de Milan Leccese, la pépite phocéenne.
L'OM a vécu un été particulièrement décevant. Au coup de sifflet final, le club de la Canebière concluait son mercato de la pire des manières : en laissant partir un nouveau joueur important de l'effectif, et sans contrebalancer avec la moindre recrue. Finalement, Marseille n'aura pas recruté un seul joueur durant toute la période de transferts, et est, avec l'Athletic Club, la seule écurie du Big 5 sans recrue.
A la différence près que Bilbao base son recrutement sur le vivier basque. Sur le gong, le club a officialisé le transfert de Quinten Timber vers Crystal Palace contre 20 millions d'euros, et aurait même pu doubler sa communication en annonçant celui de Milan Leccese. Mais finalement, Grégory Lorenzi a dit non.

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Lorenzi ferme la porte pour Leccese

Dans le florilège de rumeurs propres au dernier jour du mercato, l'une d'elles envoyait le jeune Milan Leccese au Stade Brestois. Génération 2008, cette pépite purement issue de la formation marseillaise n'est pas passée loin de quitter son club de cœur, alors que Foot Mercato annonçait une accélération des Ti Zefs sur le dossier par l'intermédiaire d'une offre d'un contrat longue durée. Mais au final, celui qui n'a toujours pas eu sa place en équipe première malgré des prestations remarquées chez les jeunes reste à Marseille.
Comme l'indique Football Club de Marseille, c'est un coup de Grégory Lorenzi. Le directeur sportif de l'OM, ancien de la maison brestoise, a bloqué un transfert qui était pourtant sur le point d'être conclu. Les discussions avaient été fructueuses, alors que sa famille et lui étaient sur le point de s'envoler pour Brest afin de signer un bail de 5 ans. Milan Leccese avait même trouvé un accord avec l'écurie bretonne, laquelle lui avait promis une intégration progressive au groupe professionnel avec des matchs chez les pros en perspective. Finalement, il n'en sera rien. Avec l'absence de recrue et plusieurs joueurs vendus, le milieu offensif de 17 ans aura peut-être une carte à jouer avec son club formateur…
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Il a pas refusé de partir. Il voulait aller à L'Atlé mais son transfert a bloqué à cause du drama avec Fofana. Abner ne sait pas se placer sur les CPA et Oudraogo est vraiment mauvais même s'il peut encore progresser. Y'a qu'à Lyon qu'on aime pas Taglia. Si la Juventus et l'Atlé étaient sur lui, même à son âge, c'est que c'est pas lui le problème 😂

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Bla bla bla

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Tu sais lire au moins ? Parce que là... tu ne comprends absolument rien ! Retourne donc dans ta classe... la cloche a sonné !!!

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Textor était là pourtant mon sergio!!! Et ............ il a tout cramé dans ton club et toi comme d'autres avez ete complice de cet escroc qui a été a 2 doigts de tuer ton club donc franchement une bonne fois pour toute FERME LA MAIS FERME LA VRAIMENT

OM : McCourt a été « catastrophique », l'Américain pointé du doigt

Mais oui tu as raison...^^ Tu en as encore sur la commissure des lèvres Tjrs dans des affirmations mais jamais aucunes sources, aucuns elements probants ... Tiens apres ça vient nous dire que l OL n avait pas de dette et que le deficit etait moins important que celui de l OM https://www.actusnews.com/fr/telechargement/eagle-football-group/2025/03/31/90745-efg-rapport-financier-semestriel-2024-2025-fr.pdf https://www.actusnews.com/fr/telechargement/eagle-football-group/2026/05/13/98284-efg-rfs-311225.pdf

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