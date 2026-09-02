France : Zidane dévoilera sa première liste le 18 septembre

Le nouveau sélectionneur de l'équipe de France prépare les quatre matchs de cet automne pour la Ligue des Nations. Zinedine Zidane officialisera ses choix le 18 septembre prochain.

Ce sera le premier grand moment de l'ère Zinedine Zidane, puisque Zizou va devoir dévoiler la liste des joueurs qu'il a retenus pour les quatre matchs de Ligue des Nations qui se joueront en septembre et en octobre, avec un premier déplacement en Turquie. Ce mercredi, la Fédération Française de Football a annoncé que le successeur de Didier Deschamps révélera sa liste à l'occasion d'une conférence de presse qui aura lieu le vendredi 18 septembre à 18 heures. Un premier changement pour Zinedine Zidane, puisque DD avait l'habitude de faire ses annonces le jeudi à 14 heures.