PSG : Kvaratskhelia prolongé, Paris frappe fort

Lorenzi a bien fait de bloquer Leccese. Les clubs requins viennent essayer de se gaver sur des jeunes de valeur qui sortent du centre de formation de l'OM comme a voulu le faire le Betis avec Valero en proposant 500 000 euros comme Lens alors que ce jeune en vaudra 20 ou 30 millions dans deux ans alors qu'eux n'ont pas de centre de formation où des jeunes ont de la valeur. Idem pour Brest.
FERME LA tu n'es credible sur rien!! Tu te reds compte que tu sa defendu bec et ongles le PIRE escroc POSSIBLE?? Tu t'en rends compte ? Donc tu n'as plus droit al parole ici, c'est impossible! tu n'es pas credible!!! dis nous que tu n'as pas defendu textor? VAS Y DIS NOUS Le!!!!
Il a pas refusé de partir. Il voulait aller à L'Atlé mais son transfert a bloqué à cause du drama avec Fofana. Abner ne sait pas se placer sur les CPA et Oudraogo est vraiment mauvais même s'il peut encore progresser. Y'a qu'à Lyon qu'on aime pas Taglia. Si la Juventus et l'Atlé étaient sur lui, même à son âge, c'est que c'est pas lui le problème 😂
Bla bla bla
Tu sais lire au moins ? Parce que là... tu ne comprends absolument rien ! Retourne donc dans ta classe... la cloche a sonné !!!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
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|6
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|2
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|0
|3
|0
|3
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|0
|2
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|1
|2
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|1
|1
|0
|3
|-3
|0
|2
|0
|0
|2
|3
|8
|-5
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🔴🔵 EXCL : Le PSG passe à l'action pour Khvicha Kvaratskhelia : une offre de prolongation est sur la table. Apprécié de tous au club grâce à ses performances et sa mentalité, le staff comme la direction veulent en faire un pilier du projet parisien. 🇬🇪