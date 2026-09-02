PSG : Kvaratskhelia prolongé, Paris frappe fort

PSG : Kvaratskhelia prolongé, Paris frappe fort

PSG02 sept. , 13:20
parQuentin Mallet
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Chef d'orchestre de l'attaque parisienne et grand artisan du back-to-back du PSG en Ligue des champions, Khvicha Kvaratskhelia a reçu une offre de prolongation de la part de sa direction. Une marque de confiance envers un joueur apprécié de tous.
L'arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG en 2023 a radicalement transformé le visage du club. Anciennement habitué aux recrutements bling-bling et aux chantiers interminables lors des mercatos, le club de la capitale est désormais raisonné et recrute là où les besoins le demandent, tout en essayant d'éviter les excès.
De cette manière, le technicien espagnol a pu compter sur un noyau de joueurs important et quasi inamovible afin d'aller chercher une, puis deux Ligue des champions. Parmi ceux qui ont joué un rôle majeur dans la réussite du club, on retrouve sans conteste Khvicha Kvaratskhelia. L'international géorgien est l'un des artisans majeurs de la réussite parisienne lors des deux dernières saisons, et son club compte bien le récompenser pour ça.
K. Kvaratskhelia

K. Kvaratskhelia

GeorgiaGéorgie Âge 25 Attaquant

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs1
Buts3
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2026/2027
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Khvicha Kvaratskhelia, le nouveau chouchou du PSG

En effet, comme l'indique Djameel_ sur X, le Paris Saint-Germain est passé à l'action pour convaincre Khvicha Kvaratskhelia de prolonger son contrat. Lié au club de la capitale jusqu'en juin 2029, le géorgien pourrait être récompensé de ses performances par une revalorisation de son salaire et une durée d'engagement allongée. L'insider parisien aux quelque 133 000 abonnés ajoute que les dirigeants du PSG veulent faire de lui un des piliers du projet.
Au-delà de ses performances sur le terrain, Khvicha Kvaratskhelia marque surtout son entourage professionnel par sa mentalité irréprochable. Autant de facteurs qui ont marqué sa dernière saison, lui qui a inscrit 10 buts et délivré 7 passes décisives en 16 matchs de Ligue des champions. Une importance prépondérante qui lui vaut d'ailleurs de faire partie des favoris à la nomination du prochain Ballon d'Or. Un Parisien pour en succéder à un autre ?
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Lorenzi a bien fait de bloquer Leccese. Les clubs requins viennent essayer de se gaver sur des jeunes de valeur qui sortent du centre de formation de l'OM comme a voulu le faire le Betis avec Valero en proposant 500 000 euros comme Lens alors que ce jeune en vaudra 20 ou 30 millions dans deux ans alors qu'eux n'ont pas de centre de formation où des jeunes ont de la valeur. Idem pour Brest.

OL : Romain Molina accuse Lyon d'avoir déliré au mercato

FERME LA tu n'es credible sur rien!! Tu te reds compte que tu sa defendu bec et ongles le PIRE escroc POSSIBLE?? Tu t'en rends compte ? Donc tu n'as plus droit al parole ici, c'est impossible! tu n'es pas credible!!! dis nous que tu n'as pas defendu textor? VAS Y DIS NOUS Le!!!!

Nakamura à l'OL, son prix s'écroule

Il a pas refusé de partir. Il voulait aller à L'Atlé mais son transfert a bloqué à cause du drama avec Fofana. Abner ne sait pas se placer sur les CPA et Oudraogo est vraiment mauvais même s'il peut encore progresser. Y'a qu'à Lyon qu'on aime pas Taglia. Si la Juventus et l'Atlé étaient sur lui, même à son âge, c'est que c'est pas lui le problème 😂

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Bla bla bla

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Tu sais lire au moins ? Parce que là... tu ne comprends absolument rien ! Retourne donc dans ta classe... la cloche a sonné !!!

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