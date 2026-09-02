PSG : Kvaratskhelia prolongé, Paris frappe fort

Chef d'orchestre de l'attaque parisienne et grand artisan du back-to-back du PSG en Ligue des champions, Khvicha Kvaratskhelia a reçu une offre de prolongation de la part de sa direction. Une marque de confiance envers un joueur apprécié de tous.

L'arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG en 2023 a radicalement transformé le visage du club. Anciennement habitué aux recrutements bling-bling et aux chantiers interminables lors des mercatos, le club de la capitale est désormais raisonné et recrute là où les besoins le demandent, tout en essayant d'éviter les excès.

De cette manière, le technicien espagnol a pu compter sur un noyau de joueurs important et quasi inamovible afin d'aller chercher une, puis deux Ligue des champions. Parmi ceux qui ont joué un rôle majeur dans la réussite du club, on retrouve sans conteste Khvicha Kvaratskhelia. L'international géorgien est l'un des artisans majeurs de la réussite parisienne lors des deux dernières saisons, et son club compte bien le récompenser pour ça.

K. Kvaratskhelia Géorgie • Âge 25 • Attaquant UEFA Nations League 2026/2027 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International 2026 Matchs 1 Buts 3 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League 2026/2027 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 2026/2027 Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Khvicha Kvaratskhelia, le nouveau chouchou du PSG

En effet, comme l'indique Djameel_ sur X, le Paris Saint-Germain est passé à l'action pour convaincre Khvicha Kvaratskhelia de prolonger son contrat. Lié au club de la capitale jusqu'en juin 2029, le géorgien pourrait être récompensé de ses performances par une revalorisation de son salaire et une durée d'engagement allongée. L'insider parisien aux quelque 133 000 abonnés ajoute que les dirigeants du PSG veulent faire de lui un des piliers du projet.

Au-delà de ses performances sur le terrain, Khvicha Kvaratskhelia marque surtout son entourage professionnel par sa mentalité irréprochable. Autant de facteurs qui ont marqué sa dernière saison, lui qui a inscrit 10 buts et délivré 7 passes décisives en 16 matchs de Ligue des champions. Une importance prépondérante qui lui vaut d'ailleurs de faire partie des favoris à la nomination du prochain Ballon d'Or. Un Parisien pour en succéder à un autre ?