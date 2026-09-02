OK : Ni joker, ni joueur libre, Marseille refuse tout

OK : Ni joker, ni joueur libre, Marseille refuse tout

OM02 sept. , 12:00
parClaude Dautel
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Le mercato de l'OM s'est terminé avec la vente de Quinten Timber à Crystal Palace. Et les supporters marseillais ne peuvent même pas croire au miracle, puisque les dirigeants du club phocéen ne feront signer aucun joker.
L'Olympique de Marseille, seul club des grands championnats européens à n'avoir recruté aucun joueur lors du mercato estival, ne dérogera pas à la règle, malgré la possibilité de récupérer un joker ou un joueur libre. Alors que certains pensaient que Sofiane Boufal, qui s'entraîne dans la cité phocéenne depuis plusieurs jours, pouvait éventuellement arriver libre à l'OM, ce ne sera pas le cas. Et plus globalement, le club de Frank McCourt va continuer sa cure drastique exigée depuis le début de l'été par l'homme d'affaires américain, lequel a fait des promesses à la DNCG et sait que la moindre incartade pourrait coûter sa place en Ligue 1 à l'Olympique de Marseille. Ce mercredi, alors que la fenêtre des transferts s'est refermée depuis quelques heures, Mohamed Toubache-Ter confirme qu'il ne faut plus rien attendre pour l'OM.
L'insider précise que Bruno Genesio a compris qu'il allait devoir composer, au moins jusqu'au mercato d'hiver, avec cet effectif. « NON, Marseille n’a pas le droit de recruter un joker en L1/L2/L3 et ne peut pas recruter un joueur libre. Il y a un problème de masse salariale : pas possible de faire une augmentation salariale sur un joueur. Le joker, c'est impossible sans accord de la DNCG. Et en raison du pb de masse salariale que rencontre Marseille, le club ne peut même pas faire un joueur à la charte, même un joueur à 3000 euros, ça ne passe pas !! », explique Mohamed Toubache-Ter, qui enfonce donc le clou sur la suite des événements.

Le patron de l'OM va devoir rassurer les supporters

Ce mercredi, Stéphane Richard devrait s'exprimer dans l'émission de Jérôme Rothen, sur RMC, non pas pour parler du dernier iPhone, mais pour faire le point sur la situation de l'Olympique de Marseille au lendemain de la fin du mercato. Des propos qui sont très attendus par les supporters de l'OM, lesquels sont dépités par ce qu'il vient de se passer cet été. Il est vrai qu'après les transferts sauce Longoria, le passage au zéro pointé de Richard fait forcément très mal.

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Nakamura à l'OL, son prix s'écroule

Il a pas refusé de partir. Il voulait aller à L'Atlé mais son transfert a bloqué à cause du drama avec Fofana. Abner ne sait pas se placer sur les CPA et Oudraogo est vraiment mauvais même s'il peut encore progresser. Y'a qu'à Lyon qu'on aime pas Taglia. Si la Juventus et l'Atlé étaient sur lui, même à son âge, c'est que c'est pas lui le problème 😂

OL : Romain Molina accuse Lyon d'avoir déliré au mercato

Bla bla bla

OL : Romain Molina accuse Lyon d'avoir déliré au mercato

Tu sais lire au moins ? Parce que là... tu ne comprends absolument rien ! Retourne donc dans ta classe... la cloche a sonné !!!

OL : Romain Molina accuse Lyon d'avoir déliré au mercato

Textor était là pourtant mon sergio!!! Et ............ il a tout cramé dans ton club et toi comme d'autres avez ete complice de cet escroc qui a été a 2 doigts de tuer ton club donc franchement une bonne fois pour toute FERME LA MAIS FERME LA VRAIMENT

OM : McCourt a été « catastrophique », l'Américain pointé du doigt

Mais oui tu as raison...^^ Tu en as encore sur la commissure des lèvres Tjrs dans des affirmations mais jamais aucunes sources, aucuns elements probants ... Tiens apres ça vient nous dire que l OL n avait pas de dette et que le deficit etait moins important que celui de l OM https://www.actusnews.com/fr/telechargement/eagle-football-group/2025/03/31/90745-efg-rapport-financier-semestriel-2024-2025-fr.pdf https://www.actusnews.com/fr/telechargement/eagle-football-group/2026/05/13/98284-efg-rfs-311225.pdf

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