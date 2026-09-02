OK : Ni joker, ni joueur libre, Marseille refuse tout

Le mercato de l'OM s'est terminé avec la vente de Quinten Timber à Crystal Palace. Et les supporters marseillais ne peuvent même pas croire au miracle, puisque les dirigeants du club phocéen ne feront signer aucun joker.

L'Olympique de Marseille, seul club des grands championnats européens à n'avoir recruté aucun joueur lors du mercato estival, ne dérogera pas à la règle, malgré la possibilité de récupérer un joker ou un joueur libre. Alors que certains pensaient que Sofiane Boufal, qui s'entraîne dans la cité phocéenne depuis plusieurs jours, pouvait éventuellement arriver libre à l'OM, ce ne sera pas le cas. Et plus globalement, le club de Frank McCourt va continuer sa cure drastique exigée depuis le début de l'été par l'homme d'affaires américain, lequel a fait des promesses à la DNCG et sait que la moindre incartade pourrait coûter sa place en Ligue 1 à l'Olympique de Marseille. Ce mercredi, alors que la fenêtre des transferts s'est refermée depuis quelques heures, Mohamed Toubache-Ter confirme qu'il ne faut plus rien attendre pour l'OM.

L'insider précise que Bruno Genesio a compris qu'il allait devoir composer, au moins jusqu'au mercato d'hiver, avec cet effectif. « NON, Marseille n’a pas le droit de recruter un joker en L1/L2/L3 et ne peut pas recruter un joueur libre. Il y a un problème de masse salariale : pas possible de faire une augmentation salariale sur un joueur. Le joker, c'est impossible sans accord de la DNCG. Et en raison du pb de masse salariale que rencontre Marseille, le club ne peut même pas faire un joueur à la charte, même un joueur à 3000 euros, ça ne passe pas !! », explique Mohamed Toubache-Ter, qui enfonce donc le clou sur la suite des événements.

Le patron de l'OM va devoir rassurer les supporters