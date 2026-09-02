PSG : Barcola vendu, le gros point faible du mercato

PSG : Barcola vendu, le gros point faible du mercato

PSG02 sept. , 11:30
parQuentin Mallet
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Après une fin de mercato plutôt calme, l'heure est au bilan pour le Paris Saint-Germain. Avec les différents transferts réalisés pendant l'été, l'effectif de Luis Enrique s'est bonifié selon Jessica Houara-d'Hommeaux, bien que le départ de Bradley Barcola l'ampute d'une profondeur essentielle.
Malgré un dernier coup tenté dans les dernières heures du mercato et le transfert d'Ibrahim Mbaye à Aston Villa confirmé, le PSG a passé un dernier jour assez calme. La période de marché appartient désormais au passé, l'heure est donc de faire le bilan des opérations parisiennes durant l'été. Avec 150 millions d'euros dépensés pour recruter Akliouche, Torres, Godts et Digne, la balance reste très largement positive puisque la direction a engrangé 335 millions d'euros grâce aux ventes de Barcola, Ramos, Mbaye, Kolo Muani et Lee.
Pour Jessica Houara-d'Hommeaux, l'effectif post-mercato est meilleur que celui de la saison dernière, même si l'ancienne latérale pointe du doigt le manque de profondeur créé par le départ de Bradley Barcola à Liverpool.

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Bradley Barcola en moins, le PSG perd gros

« Est-ce que le PSG s'est bonifié ? Pour moi oui, parce que le niveau des remplaçants et des titulaires est beaucoup plus homogène. Ça se titille un peu plus. Je pense notamment au poste d'avant-centre, avec Ferran Torres qui est plus dans le profil de Dembélé et ce que veut l'entraîneur du PSG. Même si, je mets un bémol : ça va manquer de beaucoup de profondeur car on a les mêmes profils. C'est peut-être le bémol que j'ai à dire sur ce PSG-là. Les profils et les joueurs qui sont arrivés sont très bons, même supérieurs aux remplaçants de l'année dernière, mais le départ de Barcola peut faire très mal au Paris Saint-Germain », a déclaré l'ex-internationale française dans l'émission Late Football Club sur Canal+.
A Luis Enrique de réinventer sa magie pour trouver des solutions sans un Bradley Barcola qui a tant marqué de son passage à Paris.
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Il a pas refusé de partir. Il voulait aller à L'Atlé mais son transfert a bloqué à cause du drama avec Fofana. Abner ne sait pas se placer sur les CPA et Oudraogo est vraiment mauvais même s'il peut encore progresser. Y'a qu'à Lyon qu'on aime pas Taglia. Si la Juventus et l'Atlé étaient sur lui, même à son âge, c'est que c'est pas lui le problème 😂

OL : Romain Molina accuse Lyon d'avoir déliré au mercato

Bla bla bla

OL : Romain Molina accuse Lyon d'avoir déliré au mercato

Tu sais lire au moins ? Parce que là... tu ne comprends absolument rien ! Retourne donc dans ta classe... la cloche a sonné !!!

OL : Romain Molina accuse Lyon d'avoir déliré au mercato

Textor était là pourtant mon sergio!!! Et ............ il a tout cramé dans ton club et toi comme d'autres avez ete complice de cet escroc qui a été a 2 doigts de tuer ton club donc franchement une bonne fois pour toute FERME LA MAIS FERME LA VRAIMENT

OM : McCourt a été « catastrophique », l'Américain pointé du doigt

Mais oui tu as raison...^^ Tu en as encore sur la commissure des lèvres Tjrs dans des affirmations mais jamais aucunes sources, aucuns elements probants ... Tiens apres ça vient nous dire que l OL n avait pas de dette et que le deficit etait moins important que celui de l OM https://www.actusnews.com/fr/telechargement/eagle-football-group/2025/03/31/90745-efg-rapport-financier-semestriel-2024-2025-fr.pdf https://www.actusnews.com/fr/telechargement/eagle-football-group/2026/05/13/98284-efg-rfs-311225.pdf

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