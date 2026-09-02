OM : McCourt a été « catastrophique », l'Américain pointé du doigt

En passant demande leur pour l OL ?
Autant le laisser libre c'est bien
Il etait milieu defensif a Nançy mais à paris effectivement il etait defenseur central.Un tre bon joueur dur sur l'homme
tu peux rajouté 0.5 de tete a priori et les gros salaire de ddc et AMN en moins egalement ce qui n'est pas negligrable .. par contre je ne dirais pas qu'on a bien bossé ca on verra en fin de saison
molina qui invente a tout bout de champs qui annoncé hier que fofana etait a londres a l'hopital pour faire sa visite ou le président de sunderland l'attendais mdr alors que malik etait a lyon
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
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|6
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|2
|0
|0
|3
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|3
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|1
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|3
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|3
|4
|2
|1
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|2
|2
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|2
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|1
|0
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|1
|2
|4
|2
|1
|1
|0
|5
|4
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|0
|3
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|2
|0
|0
|2
|3
|8
|-5
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🔵⚪ @walidacherchour : "La gestion de l'été de McCourt a été catastrophique... On peut le féliciter de sa fidélité financière à l'OM, mais mettre Unique Sport dans les pattes... Promettre à la DNCG des garanties aussi drastiques pour la masse salariale, il s'est mis dans la