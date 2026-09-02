OM : McCourt a été « catastrophique », l'Américain pointé du doigt

OM : McCourt a été « catastrophique », l'Américain pointé du doigt

OM02 sept. , 10:30
parQuentin Mallet
4
Ajouter comme source préférée sur Google
Le mercato est officiellement fermé et le bilan de Frank McCourt et de l'OM n'est pas réjouissant. Aucun joueur n'est arrivé, alors qu'au moins 90 millions d'euros sont arrivés dans les caisses grâce aux ventes. De quoi provoquer la stupéfaction de Walid Acherchour sur RMC.
Les supporters y ont peut-être cru jusqu'au bout, mais elle n'est pas arrivée. Non, l'OM n'a réalisé aucun recrutement pendant toute la durée du mercato estival 2026. Après avoir manqué de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions l'an passé à cause d'une fin de saison très irrégulière, la déception s'est prolongée et a pris la forme d'un mercato raté. Grégory Lorenzi n'a pas réussi à vendre suffisamment pour pouvoir recruter, et a dû laisser partir des joueurs importants tels que Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang, Facundo Medina ou Quinten Timber.
Une déception propagée jusqu'à Bruno Genesio et son staff, pendant que Frank McCourt s'est mal entouré pour assurer une gestion plus ambitieuse. Sur RMC, Walid Acherchour dénonce justement la responsabilité importante du propriétaire de l'OM dans cet été délicat.

Lire aussi

OM : Quinten Timber signe à Crystal Palace pour 20MEOM : Quinten Timber signe à Crystal Palace pour 20ME
OM : Stéphane Richard sort du silence, ça fait scandaleOM : Stéphane Richard sort du silence, ça fait scandale

McCourt le fautif, Acherchour dénonce

« La gestion de l'été de McCourt a été catastrophique. Je lui suis reconnaissant parce que c'est son argent et qu'il a tout donné à l'OM. Il a toujours été là malgré les conneries faites au club, maintenant on peut aussi juger son été. L'histoire d'Unique Sports… il a mandaté une agence pour court-circuiter les sorties, mais elles ont été très mal gérées. S'il voulait autant sortir, il aurait fallu le gérer en amont pour arriver dans une situation où tu as besoin d'un match contre Monaco pour te dire 'ah bah si je sors Paixao, Emerson ou Timber on peut être dans la merde', je pense qu'il aurait pu gagner du temps et faciliter la tâche de Lorenzi et Genesio.
Et pour l'histoire de la DNCG, promettre des garanties aussi drastiques pour la masse salariale, il s'est mis dans la merde tout seul. Le choix Lorenzi ? C'est vrai que si tu prends un DS pour sortir des mecs, il faut prendre un DS qui sait sortir des mecs », a lancé Walid Acherchour dans l'After Foot. Au final, Quinten Timber est parti dans les toutes dernières heures… et n'a pas été remplacé.
Articles Recommandés
France Zidane Devoilera Sa Premiere Liste Le 18 Septembre
Equipe de France

France : Zidane dévoilera sa première liste le 18 septembre

Ol Romain Molina Accuse Le Delire Lyonnais Au Mercato
OL

OL : Romain Molina accuse Lyon d'avoir déliré au mercato

Psg Luis Enrique Prepare Une Dinguerie Face A Monaco
PSG

PSG : Luis Enrique prépare une dinguerie face à Monaco

Le président de l'AS Saint-Etienne doit préparer l'avenir
ASSE

ASSE : Kilmer Sports a fait un mercato parfait

Fil Info

02 sept. , 11:23
France : Zidane dévoilera sa première liste le 18 septembre
02 sept. , 11:00
OL : Romain Molina accuse Lyon d'avoir déliré au mercato
02 sept. , 10:00
PSG : Luis Enrique prépare une dinguerie face à Monaco
02 sept. , 9:40
ASSE : Kilmer Sports a fait un mercato parfait
02 sept. , 9:20
OL : Hugo Guillemet révèle des détails choquants sur Malick Fofana
02 sept. , 9:00
Rennes menace encore le PSG
02 sept. , 8:40
PSG : Denzel Dumfries, le conseil que Paris n'a pas écouté
02 sept. , 8:20
OL : Nakamura comme joker, c'est déjà prévu
02 sept. , 8:00
OM : Stéphane Richard sort du silence, ça fait scandale

Derniers commentaires

OM : McCourt a été « catastrophique », l'Américain pointé du doigt

En passant demande leur pour l OL ?

PSG : Renato Sanches résilie son contrat

Autant le laisser libre c'est bien

PSG : Denzel Dumfries, le conseil que Paris n'a pas écouté

Il etait milieu defensif a Nançy mais à paris effectivement il etait defenseur central.Un tre bon joueur dur sur l'homme

OL : Hugo Guillemet révèle des détails choquants sur Malick Fofana

tu peux rajouté 0.5 de tete a priori et les gros salaire de ddc et AMN en moins egalement ce qui n'est pas negligrable .. par contre je ne dirais pas qu'on a bien bossé ca on verra en fin de saison

OL : Romain Molina accuse Lyon d'avoir déliré au mercato

molina qui invente a tout bout de champs qui annoncé hier que fofana etait a londres a l'hopital pour faire sa visite ou le président de sunderland l'attendais mdr alors que malik etait a lyon

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
62200303
2Paris logo
Paris
42110303
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
42110422
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
42110312
5Rennes logo
Rennes
42110541
6Troyes logo
Troyes
42110211
7Lens logo
Lens
32101642
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
32101422
9Angers SCO logo
Angers SCO
32101330
10Strasbourg logo
Strasbourg
3210125-3
11Brest logo
Brest
22020440
12Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
22020440
13Le Mans logo
Le Mans
1201145-1
14Lorient logo
Lorient
1201112-1
15Le Havre logo
Le Havre
1201112-1
16Toulouse logo
Toulouse
1201124-2
17Nice logo
Nice
1201103-3
18Auxerre logo
Auxerre
0200238-5

Loading