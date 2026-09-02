OM : McCourt a été « catastrophique », l'Américain pointé du doigt

Le mercato est officiellement fermé et le bilan de Frank McCourt et de l'OM n'est pas réjouissant. Aucun joueur n'est arrivé, alors qu'au moins 90 millions d'euros sont arrivés dans les caisses grâce aux ventes. De quoi provoquer la stupéfaction de Walid Acherchour sur RMC.

Les supporters y ont peut-être cru jusqu'au bout, mais elle n'est pas arrivée. Non, l' OM n'a réalisé aucun recrutement pendant toute la durée du mercato estival 2026. Après avoir manqué de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions l'an passé à cause d'une fin de saison très irrégulière, la déception s'est prolongée et a pris la forme d'un mercato raté. Grégory Lorenzi n'a pas réussi à vendre suffisamment pour pouvoir recruter, et a dû laisser partir des joueurs importants tels que Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang, Facundo Medina ou Quinten Timber.

Une déception propagée jusqu'à Bruno Genesio et son staff, pendant que Frank McCourt s'est mal entouré pour assurer une gestion plus ambitieuse. Sur RMC, Walid Acherchour dénonce justement la responsabilité importante du propriétaire de l'OM dans cet été délicat.

McCourt le fautif, Acherchour dénonce

« La gestion de l'été de McCourt a été catastrophique. Je lui suis reconnaissant parce que c'est son argent et qu'il a tout donné à l'OM. Il a toujours été là malgré les conneries faites au club, maintenant on peut aussi juger son été. L'histoire d'Unique Sports… il a mandaté une agence pour court-circuiter les sorties, mais elles ont été très mal gérées. S'il voulait autant sortir, il aurait fallu le gérer en amont pour arriver dans une situation où tu as besoin d'un match contre Monaco pour te dire 'ah bah si je sors Paixao, Emerson ou Timber on peut être dans la merde', je pense qu'il aurait pu gagner du temps et faciliter la tâche de Lorenzi et Genesio.

Et pour l'histoire de la DNCG, promettre des garanties aussi drastiques pour la masse salariale, il s'est mis dans la merde tout seul. Le choix Lorenzi ? C'est vrai que si tu prends un DS pour sortir des mecs, il faut prendre un DS qui sait sortir des mecs », a lancé Walid Acherchour dans l'After Foot. Au final, Quinten Timber est parti dans les toutes dernières heures… et n'a pas été remplacé.