OL : Un lycéen de 17 ans tabassé après des insultes racistes

OL : Un lycéen de 17 ans tabassé après des insultes racistes

OL02 sept. , 14:00
parJérôme Capton
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Outre Meriem Bouchedda, conseillère municipale à Rillieux-la-Pape, dont le compagnon a été tabassé après le match OL-Le Havre, Le Progrès révèle qu'un lycéen a lui aussi été agressé sauvagement pour des motifs racistes par des supporters de l'OL. Le jeune en question ne sortait même pas du match mais d'une partie de futsal.
L'Olympique Lyonnais a déjà réagi avec fermeté aux informations selon lesquelles plusieurs agressions auraient eu lieu après le match entre l'OL et Le Havre. On savait qu'une élue locale avait été parmi les victimes de ses actes, cette dernière ayant vu son compagnon se faire agresser après avoir été abreuvé d'insultes racistes. Mais ce mercredi, le quotidien local révèle qu'un garçon de 17 ans, qui sortait d'un match de futsal, a été sauvagement attaqué avec là encore des insultes racistes. Souffrant d'une mâchoire fracassée et d'un nez cassé, la victime a laissé à sa maman le soin de témoigner après cette attaque totalement sauvage.

Insultes racistes et tabassage, l'OL doit vite régler le problème

Un témoignage délivré sur Facebook qui fait trembler tant l'attaque a été sauvage : « Ils ont failli tuer mon fils, ils l’ont massacré. Je ne vous souhaite pas de voir votre enfant comme ça ; il a besoin d’un chirurgien facial. » Cette dernière a précisé qu'une plainte avait évidemment été déposée. Dans le quotidien régional, la maman d'un autre jeune garçon qui sortait aussi du futsal admet que cette attaque était purement raciste. « Ils ont croisé la route d’un groupe, ils étaient plusieurs dizaines, certains avec des cagoules, des matraques. Et ces derniers ont commencé à les insulter : « Négros, bougnoules, on va vous tuer » Ils se sont enfuis, mais le garçon de 17 ans n’a pas pu leur échapper. Ils l’ont lynché devant le stade. Avec des coups de pied, des coups de poing », raconte cette dame.

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Pour l'instant, l'enquête est en cours. Mais le club de Michele Kang va devoir resserrer encore plus la vis. En effet, ce n'est pas la première fois que des incidents très violents qui relèvent du racisme pur se déroulent autour du Groupama Stadium où l'énorme majorité des supporters a un comportement pourtant exemplaire. Espérons qu'il ne faille pas attendre un drame pour que ce sujet soit réglé irrévocablement.
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Derniers commentaires

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Il a pas refusé de partir. Il voulait aller à L'Atlé mais son transfert a bloqué à cause du drama avec Fofana. Abner ne sait pas se placer sur les CPA et Oudraogo est vraiment mauvais même s'il peut encore progresser. Y'a qu'à Lyon qu'on aime pas Taglia. Si la Juventus et l'Atlé étaient sur lui, même à son âge, c'est que c'est pas lui le problème 😂

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Bla bla bla

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Tu sais lire au moins ? Parce que là... tu ne comprends absolument rien ! Retourne donc dans ta classe... la cloche a sonné !!!

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Textor était là pourtant mon sergio!!! Et ............ il a tout cramé dans ton club et toi comme d'autres avez ete complice de cet escroc qui a été a 2 doigts de tuer ton club donc franchement une bonne fois pour toute FERME LA MAIS FERME LA VRAIMENT

OM : McCourt a été « catastrophique », l'Américain pointé du doigt

Mais oui tu as raison...^^ Tu en as encore sur la commissure des lèvres Tjrs dans des affirmations mais jamais aucunes sources, aucuns elements probants ... Tiens apres ça vient nous dire que l OL n avait pas de dette et que le deficit etait moins important que celui de l OM https://www.actusnews.com/fr/telechargement/eagle-football-group/2025/03/31/90745-efg-rapport-financier-semestriel-2024-2025-fr.pdf https://www.actusnews.com/fr/telechargement/eagle-football-group/2026/05/13/98284-efg-rfs-311225.pdf

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