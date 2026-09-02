OM : Stéphane Richard sort du silence, ça fait scandale

Ol :Bidstrup, ouedraogo, boudache, duranville, openda, athekame, bâcher et peut être Nakamura en joker. OM : .... Ça va la mauvaise foi sinon ?
Stéphane Richard un président de l'OM fantôche qui parle de Tim Cook le patron d'Apple et de sa relation mais par contre aucun mot sur l'OM. Je dirai simplement qu'il n'est que le liquidateur de Mc Court et en aucun cas un président de club. Cela va gronder au vélodrome lors du prochain match.
30+5 il a bien été vendu je trouve , avec sa cheville fragile ... Lyon sait débarrasser de Maitland-Niles
lyon a fait 7 recrue
Un peu comme tes informations qui sont toutes fausses ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|3
|4
|2
|1
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|4
|2
|2
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|4
|2
|1
|1
|0
|5
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|2
|1
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|0
|2
|1
|1
|3
|2
|1
|0
|1
|6
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|2
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|2
|1
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|0
|3
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|1
|0
|1
|2
|5
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|4
|4
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|2
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|2
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|4
|0
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|1
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|5
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|2
|0
|1
|1
|1
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|2
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|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|2
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|1
|2
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|-2
|1
|2
|0
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|0
|3
|-3
|0
|2
|0
|0
|2
|3
|8
|-5
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Pendant que l’OM est en pleine crise économique et sportive, Stéphane Richard 🇫🇷 (président de l’OM) nous raconte son amitié avec l’ancien PDG d’Apple !! 🍏👍