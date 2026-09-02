OM : Stéphane Richard sort du silence, ça fait scandale
Frank McCourt et Stéphane Richard ont du travail

OM : Stéphane Richard sort du silence, ça fait scandale

OM02 sept. , 8:00
parClaude Dautel
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Le mercato 2026 est désormais terminé et l'Olympique de Marseille n'a donc recruté aucun joueur. Mais, le président de l'OM est sorti du silence mardi soir, et cela a clairement mis en pétard les supporters et les suiveurs, car le sujet était assez étonnant.
Pour la première fois de sa longue histoire, le club phocéen n'a fait signer aucun renfort durant cette fenêtre estivale des transferts, alors que depuis quelques années, l'OM affolait ses supporters avec des signatures à gogo. Alors que le célèbre Titi c'est toi le boss est resté au chômage en n'ayant aucun joueur à accueillir à l'aéroport de Marignane, le président de l'Olympique de Marseille avait d'autres préoccupations que le mercato de son club mardi.
En effet, c'est sur BFM Business, une chaîne du groupe CMA CMG, que Stéphane Richard s'exprimait peu après 19h30 afin de parler de Tim Cook, qui quitte son poste de patron d'Apple après 15 ans passés à la tête de la société. Bien évidemment, ce n'était pas pour parler de l'Olympique de Marseille, et cela a choqué beaucoup de monde du côté de Marseille où l'on regrettait que le président du club soit ainsi distrait de sa fonction première qui est de diriger le club.
Face à l'étonnement général provoqué par cette intervention, l'OM a fait savoir que cette interview de Stéphane Richard n'avait duré que quelques minutes et avait été faite un peu plus tôt dans l'après-midi. Pas de quoi calmer le mécontentement, forcément exacerbé par cette absence totale de recrutement de la part de celui qui a été désigné par Frank McCourt en fin de saison. A priori, selon le compte Minute OM, le patron de l'Olympique de Marseille sera une nouvelle fois au micro d'une station du groupe de Rodolphe Saadé, sponsor principal de l'OM, puisqu'il devrait participer ce mercredi à l'émission de Jérôme Rothen sur RMC. On espère que cette fois Stéphane Richard donnera plus d'explications sur la situation actuelle du club phocéen, laquelle suscite forcément de l'inquiétude.
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Ol :Bidstrup, ouedraogo, boudache, duranville, openda, athekame, bâcher et peut être Nakamura en joker. OM : .... Ça va la mauvaise foi sinon ?

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Stéphane Richard un président de l'OM fantôche qui parle de Tim Cook le patron d'Apple et de sa relation mais par contre aucun mot sur l'OM. Je dirai simplement qu'il n'est que le liquidateur de Mc Court et en aucun cas un président de club. Cela va gronder au vélodrome lors du prochain match.

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30+5 il a bien été vendu je trouve , avec sa cheville fragile ... Lyon sait débarrasser de Maitland-Niles

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