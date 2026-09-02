Khephren Thuram opéré à Lyon et absent jusqu'en 2027
Khephren Thuram - Equipe de France

Khephren Thuram opéré à Lyon et absent jusqu'en 2027

Equipe de France02 sept. , 13:40
parJérôme Capton
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On ignore si Zinedine Zidane comptait sur lui, mais quoi qu'il en soit, Khephren Thuram ne jouera pas avec l'équipe de France cette année, pas plus qu'avec la Juventus. Le milieu de terrain doit se faire opérer du genou.
C'est un vrai coup dur pour Khephren Thuram et pour la Juventus, puisque l'international français, qui souffre du genou et n'a pas débuté la saison de Serie A avec son club, doit se faire opérer ce mercredi. La Gazzetta dello Sport révèle que le joueur formé à l'AS Monaco est attendu à Lyon pour une intervention chirurgicale menée par le docteur Bertrand Sonnery-Cottet, spécialiste mondial du genou. Le joueur et son club ont tenté différents traitements pour soigner ce problème de syndrome fémoro-patellaire, mais finalement il n'y avait pas d'autre solution que de passer sur le billard comme l'ont confirmé des examens pratiqués à Lyon lundi.

Thuram out jusqu'à fin 2026

Cette intervention va éloigner Khephren Thuram des terrains de football pendant plusieurs mois. Le quotidien sportif italien annonce que le milieu de terrain de la Juventus ne reprendra pas le chemin de l'entraînement qu'en 2027. Luciano Spalletti va donc devoir trouver des solutions pour compenser l'absence de Thuram. Cela tombe bien, le club italien vient de se faire prêter Pape Matar Sarr par Tottenham, mais le technicien italien de la Juventus peut également compter sur Teun Koopmeiners et Douglas Luiz.

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Il a pas refusé de partir. Il voulait aller à L'Atlé mais son transfert a bloqué à cause du drama avec Fofana. Abner ne sait pas se placer sur les CPA et Oudraogo est vraiment mauvais même s'il peut encore progresser. Y'a qu'à Lyon qu'on aime pas Taglia. Si la Juventus et l'Atlé étaient sur lui, même à son âge, c'est que c'est pas lui le problème 😂

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Bla bla bla

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Tu sais lire au moins ? Parce que là... tu ne comprends absolument rien ! Retourne donc dans ta classe... la cloche a sonné !!!

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Textor était là pourtant mon sergio!!! Et ............ il a tout cramé dans ton club et toi comme d'autres avez ete complice de cet escroc qui a été a 2 doigts de tuer ton club donc franchement une bonne fois pour toute FERME LA MAIS FERME LA VRAIMENT

OM : McCourt a été « catastrophique », l'Américain pointé du doigt

Mais oui tu as raison...^^ Tu en as encore sur la commissure des lèvres Tjrs dans des affirmations mais jamais aucunes sources, aucuns elements probants ... Tiens apres ça vient nous dire que l OL n avait pas de dette et que le deficit etait moins important que celui de l OM https://www.actusnews.com/fr/telechargement/eagle-football-group/2025/03/31/90745-efg-rapport-financier-semestriel-2024-2025-fr.pdf https://www.actusnews.com/fr/telechargement/eagle-football-group/2026/05/13/98284-efg-rfs-311225.pdf

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