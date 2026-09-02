Nakamura à l'OL, son prix s'écroule

L'Olympique Lyonnais avait ficelé le transfert de Keito Nakamura, mais finalement l'opération ne s'est pas faite avec le Stade de Reims. Cependant, l'attaquant japonais devrait rejoindre l'OL comme joker, et à un prix revu à la baisse.

13 millions d'euros pour Nakamura, l'OL a négocié

Contrairement à ce qu'avançait le journaliste de RMC, l'Olympique Lyonnais aurait vu une offre nettement moindre être acceptée pour le transfert de Keito Nakamura. Jean-François Gomez, journaliste pour Le Progrès, explique que l'OL va se faire prêter l'attaquant international japonais pour 2 millions d'euros avec une option d'achat à hauteur de 11 millions d'euros. Autrement dit, une opération qui au total pourrait coûter 13 millions d'euros au club rhodanien, et pas du tout 20 millions d'euros comme indiqué par RMC. Notre confrère confirme les infos de L'Equipe, à savoir que le joueur du Stade de Reims a passé sa visite médicale mardi à Lyon et qu'll attend désormais de savoir comment cette histoire va se terminer.

Car si l'OL a vendu Malick Fofana, Nicolas Tagliafico, gros salaire du club, est toujours là. Et la DNCG garde toujours un regard très attentif sur les comptes de l'Olympique Lyonnais. A voir ce que les dirigeants rhodaniens vont pouvoir faire et si la signature de Nakamura comme joker va se confirmer dans les prochaines heures.