Nakamura

Nakamura à l'OL, son prix s'écroule

OL02 sept. , 12:40
parJérôme Capton
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L'Olympique Lyonnais avait ficelé le transfert de Keito Nakamura, mais finalement l'opération ne s'est pas faite avec le Stade de Reims. Cependant, l'attaquant japonais devrait rejoindre l'OL comme joker, et à un prix revu à la baisse.
Afin de remplacer Malick Fofana, Matthieu Louis-Jean avait négocié avec le club rémois la venue de Keito Nakamura, l'ailier gauche de 26 ans du Stade de Reims. Selon RMC, pour aboutir à cet accord, l'Olympique Lyonnais avait accepté de verser 20 millions d'euros au club de Jean-Pierre Caillot, une somme conséquente pour un joueur valorisé à 12 millions d'euros pour Transfermarkt. L'annonce de Fabrice Hawkins avait fait bondir, même si finalement le transfert n'a pas eu lieu dans les délais attendus, le départ de Malick Fofana traînant en longueur. Cependant, plusieurs sources confirment ce mercredi que, sauf retournement de situation, Keito Nakamura va tout de même s'engager avec l'Olympique Lyonnais comme joker, l'OL utilisant ainsi cette possibilité offerte par les règlements de la LFP s'agissant d'un joueur d'un club français. Cependant le prix aurait nettement baissé.

13 millions d'euros pour Nakamura, l'OL a négocié

Contrairement à ce qu'avançait le journaliste de RMC, l'Olympique Lyonnais aurait vu une offre nettement moindre être acceptée pour le transfert de Keito Nakamura. Jean-François Gomez, journaliste pour Le Progrès, explique que l'OL va se faire prêter l'attaquant international japonais pour 2 millions d'euros avec une option d'achat à hauteur de 11 millions d'euros. Autrement dit, une opération qui au total pourrait coûter 13 millions d'euros au club rhodanien, et pas du tout 20 millions d'euros comme indiqué par RMC. Notre confrère confirme les infos de L'Equipe, à savoir que le joueur du Stade de Reims a passé sa visite médicale mardi à Lyon et qu'll attend désormais de savoir comment cette histoire va se terminer.
Car si l'OL a vendu Malick Fofana, Nicolas Tagliafico, gros salaire du club, est toujours là. Et la DNCG garde toujours un regard très attentif sur les comptes de l'Olympique Lyonnais. A voir ce que les dirigeants rhodaniens vont pouvoir faire et si la signature de Nakamura comme joker va se confirmer dans les prochaines heures.

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Derniers commentaires

Nakamura à l'OL, son prix s'écroule

Il a pas refusé de partir. Il voulait aller à L'Atlé mais son transfert a bloqué à cause du drama avec Fofana. Abner ne sait pas se placer sur les CPA et Oudraogo est vraiment mauvais même s'il peut encore progresser. Y'a qu'à Lyon qu'on aime pas Taglia. Si la Juventus et l'Atlé étaient sur lui, même à son âge, c'est que c'est pas lui le problème 😂

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Bla bla bla

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Tu sais lire au moins ? Parce que là... tu ne comprends absolument rien ! Retourne donc dans ta classe... la cloche a sonné !!!

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Textor était là pourtant mon sergio!!! Et ............ il a tout cramé dans ton club et toi comme d'autres avez ete complice de cet escroc qui a été a 2 doigts de tuer ton club donc franchement une bonne fois pour toute FERME LA MAIS FERME LA VRAIMENT

OM : McCourt a été « catastrophique », l'Américain pointé du doigt

Mais oui tu as raison...^^ Tu en as encore sur la commissure des lèvres Tjrs dans des affirmations mais jamais aucunes sources, aucuns elements probants ... Tiens apres ça vient nous dire que l OL n avait pas de dette et que le deficit etait moins important que celui de l OM https://www.actusnews.com/fr/telechargement/eagle-football-group/2025/03/31/90745-efg-rapport-financier-semestriel-2024-2025-fr.pdf https://www.actusnews.com/fr/telechargement/eagle-football-group/2026/05/13/98284-efg-rfs-311225.pdf

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