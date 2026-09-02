OL : Romain Molina accuse Lyon d'avoir déliré au mercato

Placé dans l'obligation de vendre lors de ce mercato, l'Olympique Lyonnais a trouvé un accord avec Sunderland pour le transfert de Malick Fofana pour 35 millions d'euros, bonus inclus. Une somme qui déçoit par rapport aux attentes, mais que Romain Molina justifie.

L'OL n'avait pas le choix, il fallait impérativement trouver des clubs susceptibles de recruter un ou des joueurs, la DNCG ayant exigé de Lyon que les finances continuent de s'assainir. Et après une très longue journée de patience et de revirements, c'est l'ailier international belge qui a pris le chemin de Sunderland pour 35 millions d'euros , à priori sans enthousiasme. Sur sa chaîne Youtube, Romain Molina est revenu sur ce transfert, accusant notamment l'entourage de Malick Fofana d'avoir largement tenté de profiter financièrement au maximum de cette opération, y compris en réclamant 500.000 euros de plus au dernier moment. Le journaliste évoque également l'attitude de l'Olympique Lyonnais à qui il reproche d'avoir pris ses rêves pour des réalités lors de ce mercato.

L'OL rêvait de vendre à des prix fous

Pour Romain Molina, l'OL s'est vu trop beau en mettant plusieurs joueurs sur le marché des transferts. « Au début, Lyon rêvait et voulait 60ME pour Fofana. L’OL espérait aussi 45 millions d’euros de la vente de Pavel Sulc en disant que la Premier League s’intéressait à Sulc. Ah bah oui, on a bien vu que la Premier League voulait Pavel Sulc, la preuve, il est toujours à Lyon. Oui et ils voulaient aussi vendre Tessman 25 millions d’euros. Parce qu’il y a des gens intelligents à Lyon (sourire). Ils veulent des sommes incroyables pour faire partir des joueurs, c’est un désastre absolu », a lancé le journaliste, qui constate qu'au final Malick Fofana, qu'il considère comme l'un des meilleurs jeunes joueurs européens, a signé pour seulement 35 millions d'euros dans un club du milieu de tableau de Premier League.

Du côté des supporters lyonnais, qui se déchaînent sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui pointent du doigt Matthieu Louis-Jean, directeur sportif de l'OL, pour un mercato qu'il juge très mal géré. Décidément, l'élimination dans la course à la Ligue des champions a fait très mal à l'Olympique Lyonnais, puisque Lyon a été contraint de vendre Malick Fofana suite à cette défaite de la semaine passée contre Fenerbahçe.