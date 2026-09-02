Le PSG fonce déjà sur un défenseur du Bayern Munich

Le PSG fonce déjà sur un défenseur du Bayern Munich

PSG02 sept. , 12:20
parQuentin Mallet
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Malgré la fermeture définitive du mercato estival 2026, le Paris Saint-Germain n'arrête pas pour autant son travail de recherche. Le club de la capitale garde espoir de recruter un défenseur polyvalent et droitier l'hiver prochain, et pense à Josip Stanišić .
Le Paris Saint-Germain ne recrutera plus personne cet été, c'est désormais acté. Aux dernières nouvelles, la direction parisienne a bien tenté un dernier coup sur le gong afin de répondre aux besoins restants, mais finalement, cette fameuse piste dont le nom n'a pas filtré n'est pas venue. Et si le mercato estival est définitivement terminé pour cette année, le double vainqueur de la Ligue des champions ne s'interdit pas pour autant de réfléchir à comment combler ces besoins lors de la prochaine fenêtre hivernale de transferts.
Toujours en quête d'un défenseur droitier suffisamment polyvalent pour jouer dans l'axe et dans le couloir droit afin d'alléger les responsabilités d'Achraf Hakimi et de Warren Zaïre-Emery, le PSG suit de près la situation de Josip Stanišić.

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Paris prépare son hiver

Latéral droit ambidextre, capable d'évoluer dans l'axe lorsque les circonstances le lui demandent, Josip Stanišić est un élément important de l'effectif du Bayern Munich. Apparu à 43 reprises avec le maillot bavarois la saison dernière, l'international croate a passé la majeure partie de son temps dans le couloir droit, mais a dépanné à 15 reprises à gauche, et 2 fois dans l'axe. Une polyvalence rare qui ferait le bonheur de Luis Enrique, alors qu'Ekrem Konur affirme que le PSG fait partie des clubs qui s'intéressent de plus en plus à lui.
L'insider turc indique que le Bayern Munich exige une somme comprise entre 55 et 65 millions d'euros pour laisser partir son joueur. Un montant qui ne fera de toute évidence pas peur aux dirigeants parisiens, lesquels viennent de réaliser le mercato le plus prolifique de l'histoire du club avec 335 millions d'euros de ventes. Seul bémol, et pas des moindres : la concurrence sera rude. Le Real Madrid, mais aussi Arsenal, Manchester United et Liverpool sont également à l'affût, apprend-on.
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Nakamura à l'OL, son prix s'écroule

Il a pas refusé de partir. Il voulait aller à L'Atlé mais son transfert a bloqué à cause du drama avec Fofana. Abner ne sait pas se placer sur les CPA et Oudraogo est vraiment mauvais même s'il peut encore progresser. Y'a qu'à Lyon qu'on aime pas Taglia. Si la Juventus et l'Atlé étaient sur lui, même à son âge, c'est que c'est pas lui le problème 😂

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Bla bla bla

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Tu sais lire au moins ? Parce que là... tu ne comprends absolument rien ! Retourne donc dans ta classe... la cloche a sonné !!!

OL : Romain Molina accuse Lyon d'avoir déliré au mercato

Textor était là pourtant mon sergio!!! Et ............ il a tout cramé dans ton club et toi comme d'autres avez ete complice de cet escroc qui a été a 2 doigts de tuer ton club donc franchement une bonne fois pour toute FERME LA MAIS FERME LA VRAIMENT

OM : McCourt a été « catastrophique », l'Américain pointé du doigt

Mais oui tu as raison...^^ Tu en as encore sur la commissure des lèvres Tjrs dans des affirmations mais jamais aucunes sources, aucuns elements probants ... Tiens apres ça vient nous dire que l OL n avait pas de dette et que le deficit etait moins important que celui de l OM https://www.actusnews.com/fr/telechargement/eagle-football-group/2025/03/31/90745-efg-rapport-financier-semestriel-2024-2025-fr.pdf https://www.actusnews.com/fr/telechargement/eagle-football-group/2026/05/13/98284-efg-rfs-311225.pdf

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