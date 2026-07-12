Le PSG négocie à la hache pour Ferran Torres

Le PSG est plus que jamais intéressé par la signature de Ferran Torres. Mais le club de la capitale ne souhaite pas répondre aux exigences financières du FC Barcelone.

Le Paris Saint-Germain se trouve dans une situation quelque peu inédite depuis quelques semaines. Son secteur offensif va être largement remodelé et Luis Enrique réclame des renforts. Yan Diomandé et Maghnes Akliouche sont des pistes suivies de longue date et pourraient prochainement rejoindre Paris. Le club de la capitale cherche également un nouveau numéro 9 afin de compenser le départ de Gonçalo Ramos vers l'AC Milan.

Plusieurs profils ont été étudiés, mais un accord contractuel a été trouvé avec Ferran Torres autour d'un engagement de cinq ans. Problème : le FC Barcelone réclame près de 50 millions d'euros pour céder son international espagnol. Un montant jugé beaucoup trop élevé par les dirigeants parisiens.

Ferran Torres, le PSG ne veut pas surpayer

D'après les informations de Sport, les champions d'Europe en titre souhaitent en effet faire baisser les exigences du Barça. Et de manière significative, puisque le PSG serait disposé à investir environ 30 millions d'euros pour s'attacher les services de l'ancien joueur de Manchester City. Une première offre estimée à 28 millions d'euros est même en préparation. Reste désormais à savoir si cette proposition suffira à convaincre le club catalan, qui a besoin de réaliser des ventes cet été.

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Aucune décision définitive ne devrait toutefois intervenir avant la fin du parcours de l'Espagne à la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. La Roja doit encore disputer deux rencontres quoi qu'il arrive : la demi-finale face à l'équipe de France et, en cas de qualification, la finale ou le match pour la troisième place en cas d'élimination. L'occasion pour Ferran Torres de continuer à se mettre en valeur avant d'être fixé sur son avenir du côté de Barcelone.