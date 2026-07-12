Le PSG négocie à la hache pour Ferran Torres

Le PSG négocie à la hache pour Ferran Torres

PSG12 juil. , 21:00
parHadrien Rivayrand
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Le PSG est plus que jamais intéressé par la signature de Ferran Torres. Mais le club de la capitale ne souhaite pas répondre aux exigences financières du FC Barcelone.
Le Paris Saint-Germain se trouve dans une situation quelque peu inédite depuis quelques semaines. Son secteur offensif va être largement remodelé et Luis Enrique réclame des renforts. Yan Diomandé et Maghnes Akliouche sont des pistes suivies de longue date et pourraient prochainement rejoindre Paris. Le club de la capitale cherche également un nouveau numéro 9 afin de compenser le départ de Gonçalo Ramos vers l'AC Milan.
Plusieurs profils ont été étudiés, mais un accord contractuel a été trouvé avec Ferran Torres autour d'un engagement de cinq ans. Problème : le FC Barcelone réclame près de 50 millions d'euros pour céder son international espagnol. Un montant jugé beaucoup trop élevé par les dirigeants parisiens.

Ferran Torres, le PSG ne veut pas surpayer 

D'après les informations de Sport, les champions d'Europe en titre souhaitent en effet faire baisser les exigences du Barça. Et de manière significative, puisque le PSG serait disposé à investir environ 30 millions d'euros pour s'attacher les services de l'ancien joueur de Manchester City. Une première offre estimée à 28 millions d'euros est même en préparation. Reste désormais à savoir si cette proposition suffira à convaincre le club catalan, qui a besoin de réaliser des ventes cet été.

Lire aussi

Le PSG tenté par cette star japonaise de Serie ALe PSG tenté par cette star japonaise de Serie A
Aucune décision définitive ne devrait toutefois intervenir avant la fin du parcours de l'Espagne à la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. La Roja doit encore disputer deux rencontres quoi qu'il arrive : la demi-finale face à l'équipe de France et, en cas de qualification, la finale ou le match pour la troisième place en cas d'élimination. L'occasion pour Ferran Torres de continuer à se mettre en valeur avant d'être fixé sur son avenir du côté de Barcelone.
Articles Recommandés
Om Longoria Fait Un Cadeau Dadieu A 45 Me
OM

OM : Longoria fait un cadeau d’adieu à 4,5 ME

La Compo Probable De La France Contre Lespagne
Equipe de France

La compo probable de la France contre l’Espagne

Oliveira
RCSA

RCSA : Hugo Oliveira nouvel entraineur de Strasbourg

yamal et le barca titres c est le cauchemar de la fifa infantino 9 392313
Mondial 2026

La FIFA fait n’importe quoi, Diallo accuse

Fil Info

12 juil. , 22:45
OM : Longoria fait un cadeau d’adieu à 4,5 ME
12 juil. , 22:20
La compo probable de la France contre l’Espagne
12 juil. , 21:58
RCSA : Hugo Oliveira nouvel entraineur de Strasbourg
12 juil. , 21:30
La FIFA fait n’importe quoi, Diallo accuse
12 juil. , 20:30
TV : France - Espagne, à quelle heure et sur quelles chaînes ?
12 juil. , 20:00
Le nouveau boss de l’ASSE promet du lourd
12 juil. , 19:30
Aston Villa contacte le PSG avec 150 ME dans les poches
12 juil. , 19:00
EdF : Deschamps envoie ses remplaçants climatiser l’Espagne
12 juil. , 18:30
OM : Le prix de vente définitif de Greenwood dévoilé

Derniers commentaires

La FIFA fait n’importe quoi, Diallo accuse

Il est frapadingue le mafioso, une coupe du monde à 64 équipes et pourquoi pas à 128 équipe tant qu'il y est 😡

L'Argentine doit gagner le Mondial, la Suisse écoeurée par l'arbitrage

Tu confonds encore le Football avec les autres sports. Tu es vraiment d'une stupidité incroyable. Messi a commencé sa carrière de Footballeur en s'injectant des hormones de croissance durant plus d'une dizaine d'année. Et... il n'a pas fini de prendre des produits au vu de ses performances actueles. Bref... Tu es un gland. Mdr

La FIFA fait n’importe quoi, Diallo accuse

si ca l aide a gagner du fric, pas de soucis !

La FIFA fait n’importe quoi, Diallo accuse

Infantino valorise SON bébé....et je redoute qu'il y ait 128 équipes avec des matchs en Papouasie et au pôle nord ( pour motiver les esquimaux 😂)

OM : Le prix de vente définitif de Greenwood dévoilé

Même de Zerbi qui l'a vendu comme un futur ballon d'or n'a pas levé le petit doigt pour le prendre.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading