OM : Longoria dope Marseille avec trois joueurs

OM10 oct.
parClaude Dautel
Dauphin du PSG, à seulement un point de Paris, et bien lancé en Ligue des champions, l'Olympique de Marseille frappe fort en ce début de saison. Pour cela, Roberto De Zerbi peut compter sur une grosse attaque, mais surtout une défense de fer.
Avec seulement cinq buts encaissés en Ligue 1, l’Olympique de Marseille a la meilleure défense du Championnat de France à égalité avec le PSG et l’OL. Et c’est probablement ce qui a le plus changé du côté de l’OM par rapport à la saison passée. Pour régler les problèmes défensifs qui avaient largement plombé l'équipe phocéenne en 2024-2025, Pablo Longoria et Medhi Benatia se sont montrés très actifs lors du dernier mercato, en n'hésitant pas à faire dépenser énormément d'argent afin d'apporter à Roberto De Zerbi les joueurs dont l'entraîneur italien pensait avoir besoin. A l'heure d'un premier bilan, l'Olympique de Marseille a réussi son pari. C'est ce que confirme Renato Civelli, ancien défenseur de l'OM, dans La Provence.

L'OM a fait un mercato parfait en défense

Pour Renato Civelli, qui s'y connait en matière de défense, trois joueurs ont vraiment apporté un énorme plus à l'Olympique de Marseille lors du mercato estival. « J'ai le sentiment que l’OM a re­cruté les bons profils pour appli­quer ces consignes, minimiser les erreurs. Cela manquait de qua­lité technique et de vista ; Emer­son, Aguerd et Pavard les ont pour contourner la pression, ver­ticaliser à la moindre ouverture. Ils sont aussi très rapides pour rattraper les coups, lorsque ça part dans leur dos. Et Pavard ... C’est vraiment un énorme renfort. Pour Leo Balerdi, c’est quand même plus facile de faire son mé­tier dans de bonnes conditions », explique l'ancien défenseur italo-argentin de l'Olympique de Marseille.

Le bilan défensif de l'Olympique de Marseille (5 buts encaissés en L1) est d'autant plus remarquable que 4 buts ont été encaissés sur le seul mois d'août, dont en plein mercato, et que sur ces 4 buts, 2 l'ont été contre le seul Paris FC. De quoi promettre de belles soirées de Ligue 1 et de Ligue des champions aux fans de l'OM, lesquels sont déjà bien chauds après seulement deux mois de compétition. Car en plus de cette défense de fer, les dirigeants marseillais ont également frappé fort offensivement.
