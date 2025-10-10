L'OM fait une offre pour Endrick

Toujours en train de flairer les bons coups sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille de Pablo Longoria semble déjà placer ses pions dans le dossier Endrick.

Suite à un début de saison mitigé avec des défaites contre Rennes (0-1), Lyon (0-1) et le Real Madrid (1-2), l’OM a trouvé une bonne allure de croisière depuis la mi-septembre. Restant sur quatre victoires de suite, dont des succès marquants face au PSG en championnat (1-0) et contre l’Ajax en Ligue des Champions (4-0), le club phocéen est pour l’instant en phase avec ses grands objectifs. Et pour mener à bien son équipe, Roberto De Zerbi peut notamment compter sur des attaquants de qualité, notamment au poste d’avant-centre.

Si Amine Gouiri a un peu plus de mal qu’à son arrivée en début d’année 2025, l’OM peut toujours compter sur Pierre-Emerick Aubameyang ou même le jeune Robinio Vaz. Trois joueurs qui font actuellement le bonheur du coach italien, qui pourrait toutefois voir du renfort arriver en vue du prochain mercato hivernal. En effet, selon les informations d’ El Chiringuito TV , l’ OM est intéressé par Endrick.

Endrick prêté à l’OM lors du mercato de janvier ?

Annoncé dans le viseur de Marseille depuis plusieurs semaines, le jeune attaquant du Real Madrid pourrait faire l’objet d’une offensive des dirigeants phocéens en janvier prochain. La possibilité d’une offre de prêt est même évoquée par le média espagnol. Reste à savoir si cette rumeur se transformera en réalité, car le profil du Brésilien semble éloigné des désirs marseillais. Mais peut-être que l’entourage d’Endrick cherche à faire monter la sauce alors que l’attaquant de 19 ans connaît une saison très compliquée.

Pas du tout dans les plans de Xabi Alonso cette saison, Endrick avait montré de belles choses l’an dernier avec sept buts au compteur malgré un temps de jeu pas si conséquent. Recruté pour 47 ME à Palmeiras en 2024, Endrick fait figure de pari sur le long terme pour le Real, et peu de gens pensent que le Brésilien poursuivra sa formation en Europe dans un club comme l’OM, où la pression est grande. Mais Pablo Longoria et Medhi Benatia ont déjà prouvé qu’ils savaient faire de gros coups sur le marché des transferts, alors les supporters marseillais peuvent quand même rêver un peu.