OM : Pierre Ménès retourne sa veste sur Longoria

OM09 oct. , 20:00
parMehdi Lunay
Vainqueur de ses 4 derniers matchs de Ligue 1, l'Olympique de Marseille impressionne. L'équipe entraînée par Roberto de Zerbi possède peu de points faibles. Le mérite en revient surtout à un recrutement parfait comme le concède Pierre Ménès.
En septembre, l'Olympique de Marseille a fait la loi en France. Le club phocéen est l'unique formation à avoir gagné ses 4 matchs de Ligue 1 sur la période. Avec 10 buts inscrits et seulement un seul encaissé, l'OM a été très convaincant. Ces chiffres sont d'autant plus parlants que le PSG et Strasbourg étaient au programme des Marseillais. Dans ce magnifique tableau, difficile pour les observateurs de pointer du doigt un secteur de jeu défaillant. La défense Aguerd-Pavard-Balerdi-Medina est solide comme un roc. L'attaque est d'une efficacité diabolique avec les finisseurs Greenwood, Aubameyang et Paixao notamment.

Stars et jeunes talents, l'OM a eu tout bon

Mais, la plus grande satisfaction du mercato aura été de reconstruire un milieu de terrain cohérent malgré le départ surprise d'Adrien Rabiot. L'OM est allé chercher le jeune danois Matt O'Riley en Angleterre et le Belge Arthur Vermeeren en Allemagne. Deux talents qui furent les révélations marseillaises des derniers matchs. Ils ont impressionné les supporters ainsi que Pierre Ménès. L'ancien sniper du Canal Football Club salue le travail de Pablo Longoria sur ces dossiers. Le mercato a offert à Marseille l'équipe la plus complète et cohérente possible selon lui.
« C’est vrai que ce Matt O’Riley c’est vraiment une trouvaille comme le Belge Vermeeren. Le recrutement de Marseille, il y a des joueurs confirmés Aguerd, Aubameyang, Pavard et ces jeunes-là, Vermeeren, O’Riley. C’est un excellent cocktail avec Paixao aussi. Il faut aussi reconnaître que, moi qui ai très souvent reproché à Longoria de vendre 12 joueurs et d’en prendre 12 toutes les saisons, ce recrutement tardif est tout à fait remarquable », a t-il décrypté dans une vidéo sur sa chaîne Youtube. 2025-2026 risque bien d'être le chef d'œuvre de Pablo Longoria en tant que président de l'Olympique de Marseille.
Loading